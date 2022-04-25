منى عبد الغني: شقيقي هو سبب ارتدائي الحجاب

كشفت الفنانة المصرية منى عبد الغني أن شقيقها المتوفى كان له الفضل في ارتدائها الحجاب لأنه كان دائم النصح لها.

وقالت منى في برنامج” كلم ربنا” الذي يذاع على “راديو 9090″ إنها كانت تقوم بأدوارها في التلفزيون والمسرح وعندما تعود إلى غرفتها تصلي وتبكي لأنها تريد أن تتقرب من الله وترتدي الحجاب.

وتحدثت الفنانة التي تقدم برنامج ” الستات ما يعرفوش يكذبوا” عن وفاة شقيقها، حيث قالت إنه توفي عن عمر 49 سنة بسكتة قلبية أثناء وضوئه للصلاة في شقته في باريس، رغم أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية. واستطردت قائلة إنها عندما علمت بالخبر، سألت نفسها إن كانت جاهزة للقاء ربها إذا قبض روحها؟.

وأوضحت عبد الغني أنه بعد وفاة شقيقها لم يجدوا مدفنا إسلاميا في فرنسا ليدفنوه فيه ما اضطرهم إلى نقله إلى مصر، وفي الليلة التي سبقت وصول جثمانه، خاطبت الله، قائلة إنها ترغب في أن تترك كل شيء لتتقرب منه وتفعل كل ما يرضيه، ثم بدأت تبحث عن كل ما كان شقيقها يقدمه لها من أجل تُقبل على الله، ولكنها كانت تؤجل الاستماع إليه.

واستكملت مني حديثها عن لحظة ارتدائها الحجاب، حيث قالت، إنه بعد أداء صلاة الجنازة على شقيقها في المسجد، ارتدت الحجاب بعد عودتها إلى المنزل، رغم أنها كانت مرتبطة ببعض الأعمال التي لم تكملها، غير أنها اتخذت قرارا لا رجعة فيه بارتداء الحجاب الذي قالت إنه لم يكن عائقا في حياتها، حيث تمكنت من الحصول على دبلوم ” إعداد الدعاة” من الأزهر، ووفقت في نيل شهادتي الماجستير والدكتوراه، وفق ما نشره موقع ” المصري اليوم”.