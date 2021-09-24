منّة شلبي.. أول فنانة عربية تدخل سباق جائزة أمريكية شهيرة

دخلت الفنانة المصرية منّة شلبي سباق التنافس على جائزة أمريكية شهيرة، وذلك لأول مرة في مشوارها الفني، عن دورها في مسلسل الجريمة والإثارة.

وترشحت منة شلبي (39 عاما) لجائزة إيمي التلفزيونية، كأول فنانة عربية ترشح لجائزة عالمية عن فئة أفضل ممثلة، بحسب ما تداولت تقارير إخبارية.

يذكر أن مسلسل الجريمة والإثارة أُنتج عام 2020 وعُرض في 10 حلقات على منصة شاهد الترفيهية الإلكترونية.

الجريمةوالإثارة مأخوذ عن رواية تحمل ذات الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، من بطولة آسر ياسين وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون وإخراج محمد شاكر خضير.

وقالت منة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “شكرا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة.

وأضافت: “شرف كبير ليا ولكل فريق عمل ‘في كل أسبوع يوم جمعة’ إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية”.

وبحسب الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت تتنافس منة شلبي مع كل من الإسبانية آني غابارين والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي والبريطانية هايلي سكوايرز.

جائزة إيمي تقدمها سنويا الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيونية في 11 فئة ويقام حفل إعلان الفائزين في 22 نوفمبر في نيويورك.