منْح 72 قرارا نهائيّا لعقود امتياز إلى غاية اليوم

المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن منح 72 قرارا نهائيا لعقود امتياز إلى غاية اليوم (26/06/2024) في إطار تخصيص العقار الاقتصادي للمستثمرين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء حول الاستثمار في الجزائر في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أكد ركاش أن هذه القرارات صدرت من إجمالي 238 قرارا مؤقتا منحته الوكالة.

وعلى هامش هذا اللقاء المنظم تحت شعار “فرص التجارة والاستثمار في الجزائر التنقل في السياق الاقتصادي الجديد لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية”، أوضح المتدخل أنه “عندما نتحدث عن عقد امتياز، فالأمر يتعلق بالإطلاق الرسمي لهذه المشاريع، أما المشاريع المتبقية فهي في طور استكمال إجراءات التسجيل”.

وحسب ذات المسؤول فإن الهدف من هذه الإجراءات هو منح العقار الاقتصادي لكل مستثمر “جاد” لديه القدرة الحقيقية على تجسيد مشروعه بمجرد حصوله على القرار المناسب “تفاديا للممارسات القديمة عندما كان المتعاملون لا يطلقون مشاريعهم حتى بعد عدة سنوات”.

من جهة أخرى، أكد ركاش، أن المنظومة القانونية الجزائرية الجديدة فيما يتعلق بالاستثمار “تراعي كل مبادئ الحوكمة الرشيدة” والذي يتطابق مع معايير المنظمات الدولية والدراسات حول مجال الاستثمار.

كما اوضح ركاش أن هذا النوع من اللقاءات من شأنه أن يسمح بتدارس الآليات المناسبة التي يمكن للوكالة تقديمها من اجل زيادة حركية التجارة والاستثمار بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية، مشيرا إلى ان “الجزائر بإمكاناتها وكبوابة للقارة، تريد أن تلعب دورها كاملا كقوة اقتصادية بما يخدم القارة الإفريقية”.