منْع الأساتذة والطلبة من الملتقيات الدولية بدون ترخيص

تفاديا لمغالطات إساءة استخدام الآراء واستغلالها سلبيّا

منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أساتذة الجامعات والطلبة، من المشاركة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي، من دون الحصول منها على “رخصة مسبقة”.

وقالت مصالح الوزير، كمال بداري، في مذكرة بعثتها رئاسة الديوان إلى رؤساء الندوات الجامعية ومديري المؤسسات الجامعية، في 12 أوت الجاري، تحت عنون “بخصوص المشاركة في الملتقيات والتظاهرات العلمية”، أنه “لفت الانتباه مشاركة بعض الأساتذة والطلبة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي والتي يتم عقدها حضوريا أو عبر تقنية التحاضر عن بعد، من داخل أو خارج الوطن، دون إعلام وترخيص الجهات المخولة على مستوى مؤسساتهم الجامعية”.

وأوضحت مذكرة الوزارة أن هذه المشاركة من شأنها أن “تتسبب في حدوث مغالطات ناتجة عن إساءة استخدام بعض الآراء ووجهات النظر، أو بصبها في غير سياقها الصحيحين واستغلالها لأغراض سلبية لا تمت صلة لمجال التعليم العالي والبحث العلمي”.

وشددت المذكرة أنه “يُطلب من جميع المؤسسات الجامعية والبحثية تحسيس المشاركين في مثل هذه التظاهرات بضرورة حصولهم على ترخيص مسبق من مؤسساتهم حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تندرج ضمن برنامج الحركية قصيرة مدى”، مطالبة بـ”متابعة ودراسة طلبات المشاركة في مثل هذه التظاهرات”.