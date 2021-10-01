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من أجل الزواج برجل من عامة الشعب.. أميرة يابانية تتخلى عن مالها ولقبها

الشروق أونلاين
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من أجل الزواج برجل من عامة الشعب.. أميرة يابانية تتخلى عن مالها ولقبها

أعلنت الوكالة التي تدير شؤون العائلة المالكة في اليابان أن الأميرة ماكو ابنة شقيق الإمبراطور ناروهيتو، ستتزوج واحدة من عامة الشعب وتتخلى بذلك عن لقبها ومبلغ مالي كبير.  

وبحسب قواعد الخلافة الإمبراطورية فإن نساء العائلة الملكية اللواتي يتزوجن من عامة الشعب يتم إقصاؤهن من شجرة العائلة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن القواعد الملكية ذاتها تخول الأميرة للحصول على مراسم وداع رسمية ومهر يبلغ 1.4 مليون دولار لبدء حياتها الجديدة إلا أنها قررت التخلي عن كل ذلك.

وسيسجل الزوجان زواجهما في طوكيو ثم ينتقلان للاستقرار في نيويورك حيث يعمل كومورو في مكتب محاماة.

وكان من المقرر أن يتزوج الخطيبان في 2018، إلا أن “فضيحة” لاحقت كومورو حالت دون ذلك، حيث انتشرت أنباء إعلامية تفيد بأن والدته “تدين لخطيب سابق بمبلغ 36000 دولارا استخدمتها لدفع تكاليف تعليم ابنها”.

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