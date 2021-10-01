من أجل الزواج برجل من عامة الشعب.. أميرة يابانية تتخلى عن مالها ولقبها
أعلنت الوكالة التي تدير شؤون العائلة المالكة في اليابان أن الأميرة ماكو ابنة شقيق الإمبراطور ناروهيتو، ستتزوج واحدة من عامة الشعب وتتخلى بذلك عن لقبها ومبلغ مالي كبير.
وبحسب قواعد الخلافة الإمبراطورية فإن نساء العائلة الملكية اللواتي يتزوجن من عامة الشعب يتم إقصاؤهن من شجرة العائلة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن القواعد الملكية ذاتها تخول الأميرة للحصول على مراسم وداع رسمية ومهر يبلغ 1.4 مليون دولار لبدء حياتها الجديدة إلا أنها قررت التخلي عن كل ذلك.
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“أميرة يابانية تتنازل عن لقبها الملكي ومالها لأجل حبيبها”
تنازلت الأميرة اليابانية “ماكو” عن لقبها وعن أكثر من مليون دولار لأجل زواجها من حبيبها وفقاً لقوانين العائلة المالكة التي تشترط مغادرة المرأة العائلة حال زواجها رجلاً من عامة الشعب
إليكم التفاصيل..#شغف_بالمعرفة pic.twitter.com/gIM0MXGeji
— محتوى (@Mohtawaae) September 28, 2021
وسيسجل الزوجان زواجهما في طوكيو ثم ينتقلان للاستقرار في نيويورك حيث يعمل كومورو في مكتب محاماة.
.. ومن الحب ما قتل
أميرة يابانية تتخلي عن لقبها الملكي و1.3 مليون دولار للزواج من زميل دراسة
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— تحديث (@Updateksa) September 25, 2021
وكان من المقرر أن يتزوج الخطيبان في 2018، إلا أن “فضيحة” لاحقت كومورو حالت دون ذلك، حيث انتشرت أنباء إعلامية تفيد بأن والدته “تدين لخطيب سابق بمبلغ 36000 دولارا استخدمتها لدفع تكاليف تعليم ابنها”.