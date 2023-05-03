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الجزائر

من أجل التصدير.. بلاغ خاص للمؤسسات الناشطة في قطاع التمور

الشروق أونلاين
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من أجل التصدير.. بلاغ خاص للمؤسسات الناشطة في قطاع التمور
ح.م

وجهت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بلاغا خاصا لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع التمور.

وفي بيان لها، دعت الوزارة المؤسسات الناشطة في قطاع التمور للاستفادة من المساعدة التقنية حول متطلبات الأسواق المحلية والعالمية من حيث سلامة وصحة الأغذية والمساعدة على التصدير.

وأعلنت الوزارة عن اطلاق دعوة لتقديم طلبات الترشح موجهة خصيصا نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في القطاع على مستوى ولاية بسكرة.

وعليه، يتوجب من المؤسسات المهتمة بهذا العرض  القيام بملىء نموذج طلب الترشح قبل تاريخ 08 ماي 2023 على الرابط الالكتروني التالي: https://www.industrie.gov.dz/appel-a-candidature-en…/.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء ياتي في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت عنوان: “تحسين سلسلة قيمة الاعتماد في المنطقة العربية”.

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