من أجل المناخ.. ناشطون يشلّون حركة المرور في برلين

قام ناشطون من أجل المناخ من مجموعة “الجيل الأخير”، اليوم الإثنين 24 أفريل، بتعطيل حركة المرور في برلين وذلك بإلصاق أجسادهم في أهم طرق العاصمة الألمانية متهمين حكومة أولاف شولز بالتقاعس تجاه التغيير المناخي.

وقد أحصت الشرطة الألمانية حسب الصحافة، 33 نقطة احتجاج. وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد عرفت نهاية الأسبوع هذه نفس الشيء في لندن، حيث نزل الآلاف من المتظاهرين ليضغطوا على حكومتهم من أجل أن تبذل جهودا أكبر لمواجهة التغير المناخي.

وتعرف مؤخرا عديد العواصم الأوربية احتجاجات لحركات من أجل المناخ، منها مجموعة “الجيل الأخير” النمساوية الألمانية، التي انتهجت وسائل استعراضية لإثارة اهتمام الرأي العام بمشكل التغير المناخي كإلصاق ناشطيها راحات أياديهم للأرض أو رش الدهن على لوحات فنية في متاحف.