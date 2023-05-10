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الجزائر

من أجل تزويد سكان العاصمة بالماء الشروب.. الوالي يوجه جملة من التعليمات

الشروق أونلاين
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من أجل تزويد سكان العاصمة بالماء الشروب.. الوالي يوجه جملة من التعليمات
ح.م
جانب من الزيارة

شدد والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، على ضرورة الإسراع في وتيرة أشغال محطات التحلية ودخولها حيز الخدمة.

وفي إطار العمل على تنظيم عمليات تزويد المواطنين بالعاصمة بالماء الشروب، قام الوالي، الثلاثاء، بزيارة لمختلف المحطات الخاصة بتحلية المياه.

وفي محطته الأولى، زار رابحي محطة تحلية مياه البحر بزرالدة، أين أسدى تعليمات لمسؤولي شركة الإنجاز ”كوسيدارقنوات”  تتمثل في ضرورة العمل على بلوغ هذه المحطة طاقتها الإنتاجية بنسبة استغلال لا تقل عن 100%.

كما قام الوالي بتكليف ️مدير الموارد المائية بمتابعة مدى تنفيذ التعليمات المسداة وإيفاده بتقارير دورية.

وبعدها زار المسؤول مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بفوكة ”2”، حيث أمر بضرورة مضاعفة الجهود البشرية والوسائل المادية من أجل التسريع في وتيرة الإنجاز، وكذا  دخول المحطة حيز الخدمة في الآجال المحددة لها.

 المحطة الثالثة، قادت الوالي إلى  للآبار الإرتوازية بالمقاطعة الإدارية لبئر التوتة، أين  شدد رابحي على ضرورة مواصلة الأشغال لبلوغ أقصى درجات الإنتاج الممكنة.

أما المحطة الرابعة والأخيرة، فتمثلت في زيارة مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بقورصو، ليوجه الوالي تعليمات بضرورة مضاعفة الجهود البشرية والوسائل المادية من أجل التسريع في وتيرة الإنجاز، ودخول المحطة حيز الخدمة في أقرب الآجال.

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