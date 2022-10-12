من أجل جلب المشاهدات.. اعتقال أب صور ابنته تبكي على قبر أمها وهي حية! 

اعتقلت الشرطة الأردنية رجلا صور ابنته الصغيرة وهي تبكي أمام قبر ادّعت أنه لوالدتها المتوفاة، وتشكو سوء معاملة زوجة أبيها لها، في حين أن ما روته غير صحيح.

ووفقا للناطق باسم مديرية الأمن العقيد عامر السرطاوي، “جرى الاثنين رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من مقبرة”، حيث بوشر التحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها، وفقا لموقع “المملكة” الأردنية.

وأكّدت مديرية الأمن الأردنية، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، أنه تم تحديد هوية الطفلة ذات الـ 4 سنوات، ومكان تصوير الفيديو، وتم التحرك لمكان سكنها، حيث أُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة.

واعترف والد الطفلة بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه.

وتولت إدارة حماية الأسرة التحقيق في القضية لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلا.