من أجل خطة للسلام في أوكرانيا.. حرب تغريدات بين زيلينسكي وأغنى رجل في العالم

اشتعلت حرب تغريدات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأغنى رجل في العالم بسبب مقترح حول خطة للسلام من أجل إنهاء الحرب التي اندلعت مع روسيا منذ فيفري الماضي.

وتعرّض الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، للكثير من الانتقادات، كما وجد نفسه متورطًا في خلاف مع زيلينسكي، بعد أن اقترح إجراء استفتاءات جديدة في المناطق الأربعة التي ضمتها روسيا مؤخرا والتي رفض المجتمع الدولي الاعتراف بنتائجها.

وقد اعتبر ماسك عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع تويتر أنه يجب على روسيا الانسحاب من تلك المناطق في حال صوت سكان المناطق لصالح خيار رفض انضمامهم إلى سيادة موسكو.

وقد أثارت تلك التغريدة استياء زيلنسكي، الذي رد بتغريدة مضادة طرح فيها استفتاء مفاده “أي أيلون ماسك تحب أكثر” مقدما إجابتين” ماسك الداعم لأوكرانيا أو ماسك المؤيد لروسيا؟”.

من جانبه استنكر ميخائيلو بودولايك ما طرحه مالك شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، سائلا إياه عبر تغريدة: ” هل سوف يسمح لمئة ألف شخص قضوا في مدينة ماريوبول بالتصويت؟ هل سوف يكون بإمكان العالقون في معسكرات الاعتقالات فعل ذلك؟”.

وتابع: ” إيلون ماسك أنت تحلم باختراع الصواريخ الفضائية واستيطان المريخ بينما روسيا توغل تبدع في صنع محارق جثث متنقلة وتحلم بالقضاء على الأوكرانيين.. كلا أنها ليست مسألة تصويت”.

من جانب آخر اعتبر ماسك الذي كان قد دعما كبيرا لأوكرانيا من خلال دعمهم بنظام فضائي للإنترنت، جزيرة القرم روسية منذ العام 1783، في إشارة إلى أن تلك المنطقة قد منحت لأوكرانيا خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال الملياردير البالغ من العمر، 51 عاما، في تغريدة: “لنسأل الأشخاص الذين يعيشون في دونباس وشبه جزيرة القرم فيما إذا كانوا يريدون أن يكونوا جزءًا من روسيا أو أوكرانيا “.

وشدد على إنه لا يهتم بما إذا كان اقتراحه لا يحظى بشعبية، زعما أنه يأبه أكثر “بموت ملايين الأشخاص دون داع”.

وكتب على تويتر “عدد سكان روسيا أكبر من سكان أوكرانيا بثلاثة أضعاف، ولذلك فإن انتصار أوكرانيا في حرب شاملة أمر غير مرجح”.

وختم بالقول: “إذا كنتم تأبهون لشعب أوكرانيا، فاجنحوا للسلم”.

ولكن ئيس ليتوانيا جيتاناس ناوزودا رد على ماسك بتغريدة ورد فيها: “عندما يسرق شخص ما عجلات سيارة تيسلا الخاصة بك، فهذا لا يجعله مالكا قانونيا لها حتى لو حصل عى تصويت يعطيه ذلك.. مجرد رأي”.