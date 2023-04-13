من أجل دفع وتيرة الإنتاج.. حكار في زيارة معاينة إلى المنشآت النفطية والغازية

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى كل من منشآت حاسي بركين وتين فوي تبنكورت.

الزيارة وحسب بيان للوزارة جاءت للإطلاع على وتيرة العمليات الإنتاجية ومعاينة ظروف التكفل بالعمال.

وكان حكار مرفوقا بوفد من الإطارات المسيرة للشركة وكذا الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين حمو طواهرية والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك.

الوجهة الأولى للزيارة قادت الوفد إلى حاسي بركين أين تفقد الرئيس المدير العام منشآت مركز تخزين ونقل النفط(CSTH) التابع لنشاط النقل عبر الأنابيب، حيث اطّلع على عرض تقني لنشاط المركز وكذا الأرقام المسجلة للتدفقات وإمكانات التخزين للمركز.

برنامج الزيارة تواصل بتنقل الوفد إلى ناحية تين فوي تبنكورت أين زار حكار المجمع الغازي الذي يتم استغلاله بالشراكة بين سوناطراك وتوتال إنرجي.

وسمحت الزيارة بمعاينة سير وتيرة تنفيذ خطة التطوير المعتمدة بالمجمع الغازي تين فوي تبنكورت والتي تهدف لحفر 35 بئر جديدة ومد أكثر من 150 كلم من شبكات التجميع وكذا تحديث المنشآت الصناعية وأنظمة التحكم الحالية بغلاف مالي يقدر ب 730 مليون دولار.

كما عاين المسؤول مختلف الوحدات الصناعية الحالية وكذا قاعة المراقبة حيث تلقى شروحات مفصلة عن مستويات الإنتاج.

هذه الخرجات الميدانية تهدف بشكل أساسي إلى متابعة تنفيذ الخطط التطويرية التي تراهن عليها سوناطراك للدفع بوتيرة الإنتاج إلى أعلى مستوياتها لتوفير النفط والغاز الطبيعي للسوق المحلية وضمان إمدادات مستقرة ومستدامة وموثوقة لشركاء سوناطراك.