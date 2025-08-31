-- -- -- / -- -- --
من أربع دول.. شباب في جولة بيئية وثقافية بحديقة الحامة

محمد فاسي
Wilaya d'Alger ولاية الجزائر
جانب من الزيارة

احتضنت حديقة التجارب الحامة نهاية الأسبوع وفداً شبابياً دولياً من إسبانيا، بولونيا، سلوفاكيا وتركيا، في إطار البرنامج الرسمي للمهرجان الدولي للموسيقى والرقص الشعبي للشباب 2025، الذي تشرف عليه ولاية الجزائر وتنظمه مديرية الشباب والرياضة والترفيه.

وحسب ولاية الجزائر فإن الوفد قام بجولة موجهة داخل الحديقة تعرف خلالها على إرثها التاريخي وتنوعها النباتي الاستثنائي، إضافة إلى دورها العلمي والثقافي في حفظ التراث الطبيعي.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لإبراز المكانة البيئية والتربوية للحديقة، إلى جانب مساهمتها في نشر الوعي البيئي وبناء جسور للتفاهم والتواصل بين مختلف الثقافات.

