من أربع دول.. شباب في جولة بيئية وثقافية بحديقة الحامة

احتضنت حديقة التجارب الحامة نهاية الأسبوع وفداً شبابياً دولياً من إسبانيا، بولونيا، سلوفاكيا وتركيا، في إطار البرنامج الرسمي للمهرجان الدولي للموسيقى والرقص الشعبي للشباب 2025، الذي تشرف عليه ولاية الجزائر وتنظمه مديرية الشباب والرياضة والترفيه.

وحسب ولاية الجزائر فإن الوفد قام بجولة موجهة داخل الحديقة تعرف خلالها على إرثها التاريخي وتنوعها النباتي الاستثنائي، إضافة إلى دورها العلمي والثقافي في حفظ التراث الطبيعي.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لإبراز المكانة البيئية والتربوية للحديقة، إلى جانب مساهمتها في نشر الوعي البيئي وبناء جسور للتفاهم والتواصل بين مختلف الثقافات.