من أصل 15.. 8 مدن جزائرية تسجل أعلى درجات الحرارة عالميا

حلت 8 مدن جزائرية، الأحد، ضمن قائمة المناطق الأكثر حرا في العالم، حسب موقع دولي مختص في درجات الحرارة.

وكشف موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له عن المدن 15 الأكثر حرا في العالم، لتتضمن القائمة 8 مدن جزائرية احتلت الصدارة فيها مدينة حاسي مسعود بدرجة حرارة بلغت 49.8 درجة مئوية.

وحلت في المرتبة الثانية عالميا مدينة تقرت بدرجة حرارة 49.6 تلتها ورقلة فأدرار ثم الوادي في المرتبة الخامسة.

أما في المرتبة العاشرة فكانت من نصيب بني عباس وبعدها مدينة رود النص وفي المركز الـ12 حلت ولاية بسكرة بدرجة حرارة قدرت بـ 48.6 درجة مئوية.