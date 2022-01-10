من أول بطاقة حمراء.. لاعب يقع في حب “حكمة” المباراة!

وقع لاعب كرة قدم في حب “حكمة” مع أول بطاقة حمراء أشهرتها في وجهه، خلال مباراة ضمن بطولة الدوري الهولندي.

وقالت تقارير إخبارية إن الملاعب الهولندية شهدت بداية علاقة غرامية مميزة بين حكم ولاعب، لحظة طرد الأخير من المباراة.

ونشر موقع “Market Research Telecast” القصة التي جمعتهما، حيث بدأت مع قيام الحكم الرئيسي بطرد لاعب فريق ايندهوفن الهولندي، جيف هادرفيلد، من المباراة.

وخلال مغادرة الملعب لاحظ جيف هادرفيلد الحكم الرابع وهي فتاة تدعى شونا شوكرولا التي طلبت منه المغادرة بسرعة، وفي هذه اللحظات يقول اللاعب الهولندي أنه وقع في حبها واستطاع بعد ذلك إيجاد طريقة للتواصل معها.