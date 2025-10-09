“من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها”.. وزارة البريد تبحث التعاون مع “هواوي”

استقبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، بمقر الوزارة، رئيس شركة “هواوي” لمنطقة شمال وشرق وغرب إفريقيا، لي شان، الذي يترأس نشاط الشركة في 28 بلداً، وذلك بحضور إطارات من الوزارة ومسؤولي المؤسسات التابعة لها.

وتناول اللقاء سبل تسريع توطين التكنولوجيا في الجزائر بما يدعم طموحها في بناء نظام بيئي رقمي متكامل، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المصنعين التكنولوجيين بهدف نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأكد الطرفان خلال المحادثات أهمية الانتقال من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها محلياً، في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتشجيع الاستثمار في المجال الرقمي، بما يساهم في ترسيخ مكانة الجزائر كمركز إقليمي للتطوير التكنولوجي والابتكار.

وتتعاون اتصالات الجزائر مع هواوي في بناء العمود الفقري الضوئي الوطني باستخدام تقنيات WDM بسرعة 400G لتعزيز سعة النقل والربط بين المدن. (huawei) وفي طبقة الوصول المنزلي توفّر الشركة لمشتركي “Idoom Fibre” أجهزة مودم/ONT من هواوي (نماذج EchoLife/OptiXstar مثل EG8145 وEG8145X6-10 وEG8145B7-50) لدعم خدمات الألياف حتى سرعات 1 جيجابت. (Huawei Enterprise) كما تعتمد اتصالات الجزائر في مشاريع البنية التحتية على حلول OLT/GPON ومعدات نقل ومبدلات ووحدات بصرية (optical modules) من هواوي لتوسيع شبكات FTTH وتحسين أداء الشبكة. (Huawei Enterprise) ملاحظة: التوريد عادةً متنوع وقد يشمل موردين آخرين بحسب المناقصات والمشاريع، لكن الشراكة الحالية مع هواوي تركّز على النقل الضوئي ومنتجات الألياف المنزلية. (algeriainvest.com)

وتُعد “شركة هواوي تكنولوجيز” من أبرز الشركات العالمية في مجال الاتصالات والإلكترونيات، تأسست عام 1987 في مدينة شنجن الصينية على يد رن تشنغ فاي.

وبدأت نشاطها بتصنيع مقاسم الهاتف قبل أن تتوسع لتصبح من أكبر مزودي حلول الاتصالات وتقنيات المعلومات في العالم، إلى جانب إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة الاستهلاكية.

وتمتلك هواوي أكثر من 170 ألف موظف و21 مركزًا للبحث والتطوير حول العالم، وتستثمر مليارات الدولارات سنويًا في الابتكار التكنولوجي. وتقدم منتجاتها وخدماتها في أكثر من 170 دولة، متعاونة مع كبرى شركات الاتصالات العالمية.

وتفوقت الشركة عام 2012 على “إريكسون” كأكبر مُصنّع لمعدات الاتصالات في العالم، وتجاوزت “آبل” عام 2018 لتصبح ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية بعد “سامسونغ”.

ورغم القيود الأمريكية والاتهامات المتعلقة بالأمن السيبراني، واصلت هواوي تحقيق نمو قوي بفضل استثماراتها في تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل HarmonyOS الذي تطوره كبديل لأنظمة التشغيل الأمريكية.

وتعتبر اليوم هواوي رمزًا للابتكار التكنولوجي الصيني، تجمع بين التطوير الصناعي والتوسع العالمي، محافظةً على مكانتها كإحدى الشركات الأكثر تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.