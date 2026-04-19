من الأسواق الفوضوية إلى المنصة الرقمية… “ثورة” في نمط اقتناء الأضاحي

ضربة قوية للسماسرة والمضاربين

قوبل إطلاق وزارة الفلاحة المنصة الرقمية المخصصة لاقتناء أضاحي العيد المستوردة بأسعار مقننة بارتياح واسع وسط المواطنين، وهي الخطوة التي جاءت في توقيت حساس يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، حيث اعتاد المواطنون خلال هذه الفترة على مواجهة موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار بأسواق المواشي، وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا واسعا، خاصة لدى فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ممن وجدوا أنفسهم في السنوات الأخيرة عاجزين عن مجاراة الأسعار المرتفعة التي يفرضها بعض التجار في أسواق الماشية.

وحسب تصريح السيد “ب.علي”، وهو من سكان ولاية عين تموشنت، فإن المنصة الجديدة، التي تم الإعلان عنها هي جزء مهم من جهود تنظيم سوق الأضاحي والحد من المضاربة، وأتاحت للمواطنين إمكانية التسجيل المسبق من أجل اقتناء الأضحية المستوردة وفق سعر محدد سلفا، ما أضفى نوعا من الشفافية والوضوح في التعاملات، وقلل من حالة الترقب والقلق التي كانت ترافق العائلات قبيل العيد، وقد أكد عدد من سكان الولاية، أن هذه الآلية الرقمية وفرت عليهم عناء التنقل بين الأسواق ومشقة التفاوض مع الباعة.

كما أشار السيد “س.إبراهيم” من الولاية ذاتها، إلى أن أسعار الأضاحي في الأسواق المحلية كانت قد بلغت مستويات قياسية خلال المواسم الماضية، الأمر الذي جعل الكثيرين يعزفون عن أداء شعيرة الأضحية أو يلجؤون إلى حلول بديلة، أما السيد “ف.هواري”، فأكد أن هذه المبادرة عززت نوعا من الشفافية في عملية البيع، وحدت من الارتفاع غير المبرر للأسعار، معتبرا أنها تجربة ناجحة، وعبر آخرون عن فرحتهم بتمكنهم من ضمان الأضحية بسعر معقول وفي ظروف مريحة، خاصة لذوي الدخل المتوسط.

ومن المنتظر أن تستفيد ولاية عين تموشنت من حصة تقدر بـ15 ألف رأس من الأضاحي المستوردة، مع تخصيص 8 نقاط بيع موزعة عبر مختلف بلديات الولاية، بما يسهل على المواطنين الوصول إليها من دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة، وقد باشرت الجهات المعنية تجهيز هذه النقاط من حيث التنظيم والتأطير لضمان سير العملية في ظروف جيدة، مع احترام معايير السلامة والنظافة.