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رياضة

من الإشراف على محرز إلى تدريب بونجاح

علي بهلولي
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من الإشراف على محرز إلى تدريب بونجاح
ح.م
خوان مانويل ليو (من اليمين) رفقة جوسيب غوارديولا في إحدى مقابلات مانشستر سيتي.

أعلنت إدارة نادي السد القطري، الجمعة، عن انتداب التقني الإسباني خوان مانويل ليو مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وسيخلف خوان مانويل ليو مواطنه التقني خافيير غارسيا (52 سنة)، الذي درب فريق السد القطري في الموسم المُنقضي.

وقالت إدارة نادي السد إن المدرب الجديد خوان مانويل ليو أمضى عقدا لِمدّة موسم واحد، وسيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة الأحد المقبل.

وكان التقني الإسباني خوان مانويل ليو (56 سنة)، يشغل منصب مدرب مساعد لِمواطنه جوسيب غوارديولا، في الجهاز الفني لِفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ جوان 2020.

وهكذا بعد أن أشرف على تدريب النجم الجزائري رياض محرز، سيمرّ خوان مانويل ليو إلى العارضة الفنية لِفريق السد القطري، الذي يضمّ في صفوفه المهاجم بغداد بونجاح.

ويرتبط بغداد بونجاح (30 سنة) مع نادي السد القطري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. لكن مستقبل ابن وهران ما زال يلفّه الغموض، بعد نهاية موسم “مُضطربة”، بِسبب خلافات حادّة له مع المدرب خافيير غارسيا، وأيضا فقدان منصب اللاعب الدولي مع “الخضر”.

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