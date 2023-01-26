من التطبيع إلى الطبخ.. موجة سخرية من العثماني بالشبكات

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي، موجة سخرية من تغريدة لرئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سابقًا سعد الدين العثماني تحدث فيها عن الطبخ.

ونشر العثماني تغريدة على صفحته الرسمية عبر توتير جاء فيها “المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي وصل إلى نهائيات مسابقة الطبخ العالمية Bocuse d’Or بمدينة ليون الفرنسية، وذلك بعد إقصاء تونس ومصر. وإفريقيا هناك بلدان فقط هنا: المغرب وجزر موريس”.

ورد أحد المعلقين على تغريدة العثماني بالقول: ” من التطبيع إلى الطبخ…هزلت ورب الكعبة”،

فيما علقت آخر بسخرية على تغريدة العثماني عن الطبخ ونصحته بالحديث عن المعيشة والغلاء في المغرب متسائلا عن موعد انتهاء هذا الفيلم حسب قولها.

وطالب معلق من رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني تزويده بمقادير الطبخة التي فازت في المسابقة.

وشغل العثماني منصب رئيس الحكومة خلال الفترة من مارس 2017 إلى سبتمبر 2021، واستعمله النظام المغربي رفقة حزبه في أواخر عام 2020، للتوقيع على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني ثم تخلى عنه.