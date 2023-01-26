من التطبيع إلى الطبخ.. موجة سخرية من العثماني بالشبكات
شهدت شبكات التواصل الاجتماعي، موجة سخرية من تغريدة لرئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سابقًا سعد الدين العثماني تحدث فيها عن الطبخ.
ونشر العثماني تغريدة على صفحته الرسمية عبر توتير جاء فيها “المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي وصل إلى نهائيات مسابقة الطبخ العالمية Bocuse d’Or بمدينة ليون الفرنسية، وذلك بعد إقصاء تونس ومصر. وإفريقيا هناك بلدان فقط هنا: المغرب وجزر موريس”.
#المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي وصل إلى نهائيات مسابقة الطبخ العالمية Bocuse d’Or بمدينة ليون الفرنسية، وذلك بعد إقصاء تونس ومصر. وإفريقيا هناك بلدان فقط هنا: المغرب وجزر موريس.
الصور أدناه توضح اللوحة الفنية للشاف #فيصل_الزهراوي ممثل المغرب في المسابقة pic.twitter.com/0LPSbREXT8
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) January 25, 2023
ورد أحد المعلقين على تغريدة العثماني بالقول: ” من التطبيع إلى الطبخ…هزلت ورب الكعبة”،
من التطبيع إلى الطبخ…هزلت ورب الكعبة
— أبو الهمام (@bessam86) January 26, 2023
فيما علقت آخر بسخرية على تغريدة العثماني عن الطبخ ونصحته بالحديث عن المعيشة والغلاء في المغرب متسائلا عن موعد انتهاء هذا الفيلم حسب قولها.
بلاست متدوي على المعيشة لولات غالية مقابل لينا الحلاوي الله اهديكم علينا
— DRS♣️🏎🏎 (@SoudaneI) January 25, 2023
وطالب معلق من رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني تزويده بمقادير الطبخة التي فازت في المسابقة.
عطينا المقادير اسي العثماني
— YOUSSEF Kh (@SalmanKhabbaz) January 26, 2023
وشغل العثماني منصب رئيس الحكومة خلال الفترة من مارس 2017 إلى سبتمبر 2021، واستعمله النظام المغربي رفقة حزبه في أواخر عام 2020، للتوقيع على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني ثم تخلى عنه.