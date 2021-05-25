من الحجارة إلى الصواريخ والغوّاصات!

ربما لا يعرف الكثير من الشباب أنّ المقاومة الفلسطينية التي خاضت أربعة حروب ضدّ الاحتلال منذ 2008 إلى حرب ماي 2021، وأصبحت الآن تملك الصواريخ والطائرات المسيَّرة والغوّاصات الصغيرة، قد بدأت مسارها خلال انتفاضة 7 ديسمبر 1987، وواجهت العدوَّ بالحجارة فقط طيلة ست سنوات كاملة، ولقّن شبابُها وحتى أطفالها الاحتلالَ دروسا عظيمة في الشجاعة والتضحية، ولم تتوقّف تلك الانتفاضة التي أنقذت القضية الفلسطينية من التصفية إلا بعد توقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993.

وحينما بدأ مسار التسوية السياسية يفشل مع العدوّ، وتبدّد وهمُ “السلام” إثر فشلِ مفاوضات كامب ديفيد في أوت 2000، عاد الرئيس ياسر عرفات رحمه الله إلى الضفة وقرّر تفجير الانتفاضة الثانية وإطلاق سراح مئات المقاومين من حماس من سجون السلطة للمشاركة في الانتفاضة، وأقنعته المقاومة بضرورة عسْكرة الانتفاضة هذه المرّة وعدم الاكتفاء بالحجارة. وفشلت الانتفاضةُ المسلحة في رام الله وانتهت باغتيال الرئيس عرفات في نوفمبر 2004، لكنها حققت نجاحا باهرا في غزة وأجبرت جيش العدوّ على الانسحاب مدحورا ذليلا في أوت 2005، لتتحوّل بعدها غزة، على صِغر مساحتها التي لا تتجاوز 265 كلم2، إلى قلعةٍ حقيقية للمقاومة.

بعد تحرير غزة، بدأت المقاومة تطوّر سلاحها استعدادا لتحرير باقي فلسطين، فصنّعت في البداية صواريخ بسيطة لم يكن بعضُها يملك حتى رؤوسا متفجّرة، وكان مداها لا يتجاوز بضعة كيلومترات، لذلك كان تأثيرُها محدودا في حرب 2008، ولكنها بدأت تتطوّر بمساعدة فاعلة من إيران، ولاحظ المتتبّعون بعض التحسّن عليها في حرب 2012، ثم شهدت تحسُّنا ملحوظا في حرب 2014 ووصل مداها إلى 75 كيلومترا، وتمكّنت من إدخال سكان غلاف غزة إلى الملاجئ طيلة 51 يوما من القتال. أما حرب 2021 فقد فاجأت فيها المقاومة الاحتلال بصواريخ تصل إلى كل مدنه ومستوطناته بمدى 250 كيلومترا، وكان ذلك تطوّرا كبيرا في ميزان القوى جعل الصهاينة يُدركون أن أنموذج “حزب الله” اللبناني يتكرّر الآن في غزة، ويقبلون وقف إطلاق النار بلا شروط بعد 11 يوما فقط من الحرب، لاسيما بعد أن اتضح أنها أكثر عددا ودقة وقدرة تفجيرية، وأنّها محميّةٌ جيدا في شبكة أنفاق محصَّنة ممتدَّة على مئات الكيلومترات، ويستحيل تدميرُ مخزونها الذي يفوق العشرين ألف صاروخ.

كما شهدت الحربُ الأخيرة دخول نسخة جديدة من الطائرات المسيَّرة التقطت صورا عالية الوضوح لغلاف غزة، وكذا دخول سلاح الغوّاصات الحرب لأول مرة، وهي غوَّاصاتٌ صغيرة غير مأهولة تعمل بنظام “جي بي أس” وتحمل 250 كلغ من المتفجِّرات، وكانت على أهبة القيام بعملية ضدَّ منشأة غاز في البحر المتوسط، لكنّ العدوّ اكتشفها ودمّر عددا منها.

ما شهدناه في الحرب الأخيرة تطوّرٌ لافت لسلاح المقاومة بدأ يخلق توازن رعبٍ مع الاحتلال ويكسر غروره وعجرفته، وقد عزا قادة حماس والجهاد الفضل لإيران في إمدادها بالسلاح والمال والتقنيات الحديثة، لكنّ تبقى المقاومة تفتقر إلى أسلحة عديدة، لعلّ أهمّها الصواريخ المضادّة للطائرات، ولو امتلكتها، لوضعت حدا لعربدة الاحتلال ولما أمكن لـ160 طائرة صهيونية أن تشنّ غاراتها الوحشية على القطاع وأن ترمي بـ450 صاروخا على بيوت سكانه ثم تنسحب آمنةً. وبديهيٌّ القول إنّ تحرّك المقاومة برا باتجاه مستوطنات غلاف غزة للشروع في معركة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، لا يمكن أن يبدأ إلا بعد الحصول على صواريخ أرض – جو فتّاكة تشلّ طيران العدوّ وتضع حدا لعربدته في أجواء غزة والمنطقة، علما أنّ الطيران الصهيوني المتطوِّر هو العمودُ الفقري لجيش الاحتلال وقوّتُه الضاربة التي طالما أنزلت الهزائم بالجيوش العربية، وإذا شُلَّ هذا السلاح، انهارَ جيشُه البري في وقتٍ وجيز.