من الدعم إلى الرقابة.. وزارة التجارة تتحرك لحماية المستهلك

أكد أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الأربعاء، أن التدابير التي اتخذتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة بدأت تعطي نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن شهر رمضان الفارط مر في ظروف مريحة من حيث وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار.

وأوضح مقراني، الذي حل ضيفًا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الجهود ليست حملات ظرفية، بل هي جزء من استراتيجية مستمرة تهدف إلى القضاء نهائيًا على التذبذبات في الأسواق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، التي اعتبرها “خطًا أحمر”، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء واللقاءات الأخيرة مع المتعاملين الاقتصاديين.

وانتقد المتحدث الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الخبز والقهوة، رغم أنها مدعومة من طرف الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذه المسألة عن كثب.

وبخصوص مادة القهوة، نفى مقراني أن تكون الحكومة قد لجأت إلى تسقيف الأسعار في المقاهي عند 30 دينارًا، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة تهدف فقط إلى ضبط هوامش الربح وضمان وفرة المادة للمستهلك بأسعار معقولة، وذلك بعد قرار الحكومة تخصيص دعم بقيمة 420 مليار سنتيم لاستيراد القهوة الخضراء.

وأشار إلى أن الكيلوغرام الواحد من القهوة، الذي كان يبلغ سعره 1800 دينار، انخفض حاليًا إلى ما بين 1000 و1200 دينار بعد الدعم، ما يجعل بيع كوب القهوة بـ 60 أو 70 دينارًا غير مبرر، خاصة وأن الكيلوغرام الواحد ينتج حوالي 70 كوبًا، ما يمنح أرباحًا مريحة لأصحاب المقاهي.

وفي ذات السياق، كشف مقراني عن وجود مقاومة من بعض المتعاملين لهذه الإجراءات، مؤكدًا أن وزارة التجارة بصدد دراسة 50 ملفًا جديدًا لمستوردين جدد، واتخذت كافة التدابير لتعويض الفارق في الأسعار، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق وحماية المستهلك.