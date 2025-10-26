من العاصمة الماليزية كوالالمبور.. ترامب يعلن إنهاء “الحرب الثامنة”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، من العاصمة الماليزية كوالالمبور، إنهاء “الحرب الثامنة”، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز السلام حول العالم.

وقال ترامب بعد توقيع اتفاق السلام الجديد: “أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي.. نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا. أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام”، مضيفا: “هدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار”.

وتابع: “الأمر تطلب 32 عاما ليتوقف القتال بين تايلند وكمبوديا”، مؤكدا أن اتفاق السلام بين البلدين سينقذ أرواح الملايين”، ولافتا إلى أنه يمثل “لحظة مهمة لكل شعوب آسيا”.

كما أشار إلى دوره في اتفاق غزة، بقوله: “نفخر بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

يذكر أن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، كان قد صرح يوم 13 أكتوبر الجاري، وأثناء تحليقه نحو الأراضي المحتلة بأن “الحرب انتهت”، معبّراً عن تفاؤله بأن الاتفاق “سيصمد” ويمكن أن يؤسّس لسلام دائم في المنطقة.

وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكويل والكمبودي هون مانيه، بحضور ترامب ورئيسُ وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الذي ساهم أيضا في تحقيق وقف إطلاق النار بين قوات تايلاند وكمبوديا على الخط الحدودي.

وشهد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلةَ مواجهات عسكرية مكثفة مع استخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات في الفترة من 24 إلى 29 جويلية، وانتهى بوقف إطلاق النار عبر وساطة من الولايات المتحدة والصين وماليزيا، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2025 والتي تضم في عضويتها كلا من تايلاند وكمبوديا.

وكان ترامب قد استخدم التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على كلا البلدين، كوسيلة ضغط لدفعهما إلى الموافقة على إنهاء الصراع الذي أسفر عن مقتل العشرات ونزوح مئات آلاف السكان.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، نشرت الخارجية الأمريكية تغريدة قالت من خلالها إن “ترامب أنهى 8 حروب خلال 8 أشهر فقط”، وتشمل القائمة: “كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، وأخيرا إسرائيل وحماس”.