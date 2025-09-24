من العقود إلى التجسيد.. الجزائر تجني ثمار شراكاتها الإفريقية

أشرف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم الأربعاء، على اجتماع مع عدد من المستثمرين الذين أبرموا عقودا استثمارية مع دول إفريقية، في إطار دعم الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وركز اللقاء على بحث السبل الكفيلة بتحويل العقود الموقعة إلى مشاريع استثمارية واقعية على أرض الميدان، بما يسهم في تحقيق التنمية القارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

وأكد ركاش أن معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي احتضنته الجزائر مؤخرا، شكّل منصة أعمال استراتيجية حصدت الجزائر من خلالها عقودا بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار دولار، من بينها خمس مليارات دولار كعقود استثمارية في قطاعات الصناعة المتنوعة، المحروقات، الطاقة والطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، إضافة إلى الحديد والصلب.

وأشار إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أطلقت فضاء للتواصل عبر موقع إلكتروني يتيح لأصحاب العقود التجارية والاستثمارية إمكانية التواصل المباشر، عرض مشاريعهم، والاستفادة من كل الشروط اللازمة لتجسيد استثماراتهم على أرض الواقع.

للتذكير، حقّقت الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية التي احتضنتها الجزائر، رقما قياسيا في قيمة الصفقات المبرمة. بعد بلوغ قيمتها 48.3 مليار دولار.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه الجزائر إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وتنويع الشراكات عبر القارة، بما يرسخ دورها كفاعل اقتصادي إقليمي وداعم للتنمية المتوازنة في إفريقيا.