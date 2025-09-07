من الغذاء و”الكوسميتيك” إلى الصناعات الكبرى… منتجات جزائرية بعيون الأفارقة!

معرض التجارة البينية فرصة لا تعوض:

على هامش قصر المعارض، حيث تحتضن العاصمة فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، يسعى المنتج الجزائري إلى فرض نفسه كرقم صعب في الساحة الاقتصادية القارية، وجذب اهتمام كبار المسؤولين والزوار من مختلف الدول.

فقد تحوّل المعرض إلى منصة استراتيجية للتعريف بقدرات الجزائر في قطاعات صناعية متنوعة، من مكونات السيارات وقطع الغيار إلى الصناعات التحويلية ومستحضرات التجميل “الكوسميتيك” التي رسخت حضورها كمنافس واثق في السوق الإفريقية.

وفي جولة خارج الأرقام والمؤشرات، استمتع الضيوف باكتشاف ثراء المائدة الجزائرية وتنوع منتجاتها، حيث تذوقوا نكهات لم يألفوها من قبل، في مقدمتها شوكولاتة “مرجان” الأشهر في الأشهر الأخيرة والتي باتت تثير فضول الأفارقة وتحقق انتشارًا لافتًا، وعبر عدد من المسؤولين الأفارقة عن رغبتهم في توسيع الشراكة مع الجزائر وحتى استيراد المنتجات الجزائرية.

وزيرة الصناعة لنيجيريا: المعرض فرصة للتعرف على المنتجات الجزائرية

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار لنيجيريا، جوموكي أودوليو، في تصريح لـ”الشروق” أن زيارتها إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية تُعدّ الأولى من نوعها، مشيرةً إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة ثمينة للتعرف عن قرب على المنتجات الجزائرية المتنوعة واستكشاف إمكانات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزيرة أن المعرض، الذي يُعد الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية حسب المنظمين، يُرتقب أن يسجل رقمًا قياسيًا في حجم الصفقات المبرمة حسب ما يتوقعونه، ما يعكس أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز المبادلات التجارية بين الدول.

وأضافت الوزيرة أن الجزائر، من خلال مشاركتها القوية في هذا الموعد الإفريقي، ترغب بتقديم صورة واضحة عن قدراتها وإمكاناتها في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، مؤكدة أن هذه الزيارة ستفتح المجال لبناء جسور تعاون جديدة بينها وبين مختلف الدول الإفريقية في حين أن نيجيريا ستبدأ الاستعداد من الآن للنسخة الخامسة.

مديرة معرض لاغوس: المنتجات الجزائرية تحظى بالإعجاب خاصة الغذائية ومواد التجميل

من جهتها، عبّرت فيرونيكا صوفيا ندانوسا، المديرة التنفيذية لمجلس إدارة معرض لاغوس الدولي، في تصريح لـ”الشروق” على هامش مشاركتها في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر، عن إعجابها الكبير بالمنتجات الجزائرية التي تكتشفها لأول مرة، خاصة الصناعات الغذائية وحتى الأطباق التقليدية مثل الكسكس الأبيض والبني، فضلًا عن مواد التجميل والعناية الشخصية المحلية التي وصفتها بالمتميزة.

وأكدت أن زيارتها الأولى إلى الجزائر شكلت فرصة مثالية للتعرف عن قرب على ثراء الثقافة الجزائرية وجودة منتجاتها.

وأشارت ندانوسا إلى أن نيجيريا تفخر باستضافة النسخة المقبلة من هذا الحدث التجاري القاري، الذي نظمته الجزائر قي أحسن الظروف، معتبرة أن نجاحه الكبير يعكس الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بتعزيز المبادلات والشراكات الاقتصادية.

وأضافت أن مدينة لاغوس، باعتبارها مركزًا تجاريًا استراتيجيًا في نيجيريا، تمنح المعارض الدولية مثل هذا المعرض فرصة ذهبية لنسج علاقات اقتصادية جديدة، مؤكدة رغبة نيجيريا في تطوير شراكات نوعية مع الجزائر، خاصة في مجالات الموارد الطبيعية والصناعة والاستثمار.

كما توقعت المسؤولة النيجيرية تسجيل نمو لافت في حجم المشاركات والاستثمارات بالمعرض، بالنظر إلى الحضور القوي للحكومة والقطاع الخاص.

ممثلة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير: معرض الجزائر منصة مثالية للتعريف بالمنتجات الجزائرية والإفريقية

ومن جانبها، أكدت مورين مبا، ممثلة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، في تصريح لـ”الشروق” أن معرض التجارة البينية الإفريقية 2025، المنظم من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، يُعدّ حدثًا قاريًا استثنائيًا يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتعرف عن قرب على السوق الجزائرية وما تزخر به من فرص استثمارية، إلى جانب الاطلاع على المنتجات والقطاعات الأكثر أهمية في القارة السمراء.

وأوضحت مبا أن المعرض يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، من خلال تشجيع تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة، وتطوير سلاسل القيمة المضافة محليًا، بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي الإقليمي وتقوية مكانة القارة عالميًا.

وأشارت مبا إلى أن الجزائر تستفيد من موقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة المتوسطية والإفريقية، إضافة إلى مواردها المتنوعة، لتقديم فرص واعدة في قطاعات حيوية على غرار الزراعة، الطاقة، الصناعة. كما توقعت أن يشكل المعرض محطة محورية لتوقيع اتفاقيات تجارية مهمة من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي القاري.

مريم اللومي، رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات لـ”الشروق”:

المنتجات الجزائرية واعدة.. ونطمح لشراكة أوسع في صناعة السيارات

وبدورها، أشادت مريم اللومي، رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، بمستوى تنظيم النسخة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر، معتبرة أن المشاركة التونسية في هذا الحدث القاري فرصة ثمينة للاطلاع على الإمكانات التي تزخر بها السوق الجزائرية.

وأكدت اللومي، في تصريح لـ”الشروق”، أن المنتج الجزائري في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية يلفت الانتباه بجودته وتنوعه، خصوصًا في مجالات الصناعة الغذائية ومواد التجميل والعناية الشخصية، مشيرة إلى أنها جربت منتجات من علامات جزائرية على غرار “المرجان” الذي يصنع الحدث منذ مدة في مجال شكولاطة الطلي ورقائق بطاطا “شيبس” وغيرها، ووجدتها مثيرة للاهتمام وقادرة على المنافسة إقليميًا.

وأضافت المتحدثة أن تونس تعمل حاليًا على تزويد مجموعة “ستيلانتيس” بـ50 بالمائة من احتياجاتها من الكوابل الخاصة بالسيارات، مؤكدة أن الجزائر، بما تملكه من قاعدة صناعية متنامية ورغبة قوية في تطوير صناعة السيارات والمناولة، تمثل شريكا استراتيجيا مهما لتونس في هذا المجال.

كما شددت على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات لتأسيس صناعة مغاربية متكاملة قادرة على المنافسة في السوق الإفريقية والدولية.