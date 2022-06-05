من الفضاء.. سوناطراك تحقّق “خطوة مهمّة” في مجال الحدّ من حرق الغازات

خطوة مهمّة حققتها سوناطراك بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية، في مجال تقدير حجم الغازات المحترقة من خلال الأقمار الصناعية.

وقالت سوناطراك في بيان يوم الأحد، إنّ تعاونها مع الوكالة الفضائية الجزائرية، يأتي “في إطار سياستها الرامية للحدّ من البصمة الكربونية من جهة. وتثمين البحث العلمي من جهة أخرى”.

ويهدف هذا التعاون إلى “تقدير أفضل للنتائج التي تحصلت عليها سوناطراك، فيما يخصّ الحدّ من مستوى حرق الغازات، والتقليل من آثار البصمة الكربونية الناتجة عن أنشطتها بشكل عام”.

وأوضح بيان سوناطراك أنّ باحثي الوكالة الفضائية الجزائرية “طبّقوا منهجية لتقدير حجم الغازات المحترقة. باستغلال الصور الليلية الملتقطة بالأشعة تحت الحمراء. اعتمادا على مستشعر VIIRS المركّب على متن قمر الأرصاد الجوية Suomi NPP”.

وقد حازت هذه المنهجية على تقدير المجتمع العلمي. حيث نشرت في مجلة علمية مرموقة في ماي 2022.

وتبرز النتائج التي توصلت إليها الوكالة الفضائية الجزائرية “تناسقا مع حجم الغازات المحترقة التي سبق قياسها على الأرض من طرف سوناطراك. خلافا للنتائج المنشورة من طرف هيئات أخرى، أظهرت تباينا كبيرا في الأحجام المسجّلة”.

وحسب الدراسة التي أجرتها الوكالة الفضائية الجزائرية، فإن “هذا التباين مترتّب عن استعمال معامل معايرة غير محيّن، وعدم مراعاة الظروف الخاصة بعملية الاحتراق”.

وختمت سوناطراك بيانها بالقول إن نتيجة هذا البحث المشترك “تدعم جهودها في مجال حماية البيئة. تحقيقا لأهدافها بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030”.

بالموازاة مع ذلك، تدعم هذه النتيجة “ثقة سوناطراك في الباحثين الجزائريين الذين يرافقونها من أجل التحسين المستمر لأدائها”، يضيف ذات البيان.

سوناطراك توقّع عقدا مع سينوباك الصينية بقيمة 490 مليون دولار

وفي 28 ماي 2022، وقّعت سوناطراك عقدا مع شريكها الصيني سينوباك لمقاسمة الإنتاج في الرقعة التعاقدية “زارزايتين” بحوض إليزي.

وحسب بيان للمجمّع، يتضمّن العقد “تعهّد سوناطراك وسينوباك بتنفيذ برنامج التطوير والاستغلال على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة. لاسترجاع وتعظيم قيمة المحروقات من حقل زارازيتين”.

ويشمل البرنامج على وجه الخصوص:

تجديد وحدة الرفع بالغاز.

حفر اثني عشر (12) بئراً تطويرية جديدة.

تجديد ستة (06) آبار قديمة.

ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة.

استعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون.

ويقدّر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية، بنحو 490 مليون دولار أمريكي. وسيسمح هذا الاستثمار باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط.

اتفاق جديد بين سوناطراك وإيني للتنقيب واستغلال الهيدروجين الأخضر

وفي 26 ماي 2022، وقّع الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار يوم الخميس، مع المدير العام لمجمع إيني الإيطالي كلاوديو ديسكالزي، على مذكرة تفاهم لتسريع تطوير حقول الغاز المكتشفة في الجزائر، واستغلال الهيدروجين الأخضر.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم جرت في العاصمة الإيطالية روما بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس تبون إلى البلاد.

وحسب ماجاء في بيان لسوناطراك، فإن هذا الاتفاق هو “لبنة جديدة من لبنات التعاون المثمر في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا”.

وستسمح المذكرة “بتقييم الإمكانات المتوفرة من الغاز لتطوير متسارع للحقول المكتشفة من طرف سوناطراك. حيث يتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الغاز من المناطق المعنية بالاتفاقية حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويًا”.

وستساعد هذه الاستثمارات في زيادة الطاقة التصديرية للجزائر نحو إيطاليا، عبر خط الأنابيب الدولي انريكو ماتييي /ترانسميد”.

كما يغطي الاتفاق “التقييم الفني والاقتصادي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر، على مستوى حقل بئر رباع شمال. وهو يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونية لمصنع الغاز في هذا الحقل”.