من القمة إلى القاع.. 2022 العام الأغرب في مسيرة كريم بنزيما

عاش الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، العام الأغرب في مسيرته الكروية خلال 2022، حيث شهد مروره بعدة محطات متفاوتة.

وأسدل كريم بنزيما الستار على مسيرته مع منتخب فرنسا بإعلان اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بعد أقل من 24 ساعة من خسارة منتخب بلاده للقب كأس العالم 2022، أمام الأرجنتين في المباراة النهائية بقطر.

اختتم بنزيما موسم 2021-2022 بأفضل طريقة ممكنة مع فريقه ريال مدريد، حيث خاض 46 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15.

وأسهم صاحب الـ35 عاما في تتويج الريال بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني، قبل أن يتوج مع انطلاق الموسم الجاري 2022-2023 بالسوبر الأوروبي.

لم يتوقف الأمر على ذلك، بل تُوج بنزيما هدافا للدوري الإسباني برصيد 27 هدفا، وكذلك تصدر هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا، ليكون هداف الليجا ودوري الأبطال لأول مرة في مسيرته.

كما أصبح بنزيما منذ أوت 2022 ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد، بتسجيله ما وصل إلى 329 هدفا على مدار 13 عاما بقميص “الميرينجي”، بدأت من عام 2009 حتى الآن.

وكما كان متوقعا، تُوج كريم بنزيما لأول مرة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2022، لينهي سيطرة الأرجنتيني ليونيل ميسي على الجائزة المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وبات بنزيما أول لاعب فرنسي في التاريخ يُتوج بجائزة الكرة الذهبية بعد غياب طويل، منذ أن حققها مواطنه زين الدين زيدان عام 1998.

وتفوق المهاجم الفرنسي على أسماء بارزة على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والسنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

بدا أن الكرة الذهبية (بالون دور) كانت بمثابة لعنة طاردت كريم بنزيما، إذ مر المهاجم الفرنسي بحالة انقلاب في مستواه بعد الحصول على الجائزة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتمثَّلت الضربة في كثرة الإصابات التي تعرض لها أفضل لاعب في العالم خلال أول شهر بعد حصوله على الجائزة، بما كلَّفه الغياب عن فريقه ريال مدريد في 5 مباريات من أصل 7، مكتفيا بتسجيل هدف وحيد.

امتدت اللعنة لتحمل في الساعات الأولى من صباح أول أيام كأس العالم 2022 في قطر، صدمة كبرى لكريم بنزيما، بخَّرت حلمه بالمشاركة مع منتخب فرنسا في البطولة.

وعانى بنزيما قبل ساعات من انطلاق كأس العالم من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال التدريبات، ليضطر إلى مغادرة المعسكر في الوقت الذي كان يستعد فيه “الديوك” لمواجهة أستراليا في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر.

ورغم الإصابة، إلا أن بنزيما استمر على رأس قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم، حيث لم يتم استبداله بلاعب آخر.

حالة من الجدل أحيطت بإمكانية عودة بنزيما للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، بعد تعافيه من الإصابة، وكان أفضل لاعب في العالم يرغب في العودة والمشاركة وفقا للتقارير، غير أن المدير الفني ديدييه ديشامب رفض ذلك.

ودخل بنزيما في خلافات مع ديشامب على خلفية رفض حضوره للمباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين، ولم يتوان عن تصعيد أزمته مع مدربه الذي كان يتم سؤاله باستمرار من قبل وسائل الإعلام عن إمكانية تواجد اللاعب في نهائي كأس العالم.

وبعدما ردَّ ديشامب على إمكانية عودة بنزيما بتصريحات أشار فيها إلى عدم اهتمامه بالأمر، أثار مهاجم ريال مدريد التساؤلات بمنشور غامض، اكتفى فيه بالقول “أنا غير مهتم”، ليفسرها الكثيرون بأنها رسالة عبَّر بها عن غضبه من تصريحات مديره الفني.

ووسط تلك الخلافات المزعومة، انتظر بنزيما حتى نهاية مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم ليعلن قراره بالاعتزال الدولي، حيث كتب في رسالته التي اصطحبها بصورة وهو يرتدي قميص منتخب فرنسا: “لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك، لقد كتبت قصتي، وقد انتهت قصتنا”.