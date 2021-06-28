من المستحيل حاليّا استغناء الجزائر عن كراء البواخر!

قدرات مجمع النقل البحري 6 بالمئة فقط

غمري: استراتيجية جديدة لبلوغ مليون حاوية في آفاق عام 2025

أعلن المدير العام لمجمع النقل البحري الجزائري، إسماعيل لعربي غمري، عن اعتماد استراتيجية جديدة لتعزيز نقل الحاويات والبضائع من الموانئ الوسيطة إلى الموانئ الجزائرية بهدف الوصول إلى نسبة 50 بالمائة، ما يعادل مليون حــاوية في آفاق عام 2025.

وكشف غمري للقناة الأولى، الإثنين، أنه “تم وضع استراتجية لتعزيز نقل الحاويات في البحر الأبيض المتوسط من خلال شراء باخرتين جانت وسيرتا”، موضحا أن “عدد الحاويات التي تدخل إلى الجزائر تقدر بـ 2 مليون حاوية” وبأن “هدف المجمع، هو نقل نسبة 50 بالمائة من هذه الحاويات من الموانئ الوسيطة إلى الموانئ الجزائرية”.

وأضاف غمري أيضا أن “قدرات المجمع في نقل البضائع خاصة الآتية من البلدان الأوروبية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، تقدر حاليا بنسبة 6 بالمائة فقط، أما الباقي الذي يقدر بـ94 بالمائة فتتكفل به بعض الشركات الكبرى التي تستحوذ أيضا على 80 بالمائة من النقل العالمي”.

كما أشار ضيف الصباح إلى أن “المجمع يمتلك ثلاث سفن لنقل الحاويات و9 سفن لنقل البضائع العامة”، مضيفا أنه “تقنيا من المستحيل للجزائر حاليا الاستغناء عن كراء البواخر لنقل البضائع بسبب تشبع هذا المجال الذي تسيطر عليه شركات كبرى”.

وفي سياق حديثه أشار أيضا أن “هناك مشروعا لشراء أربع بواخر لنقل الحبوب والبضائع مستقبلا في إطار تدعيم الأسطول البحري للمجمع”.

من جانب آخر، قال إسماعيل لعربي غمري، إنه وفي إطار تجديد الأسطول البحري لنقل المسافرين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيتم استقبال قريبا سفينة جديدة بسعة 1800 مسافر و600 مركبة، موضحا أن “هذه الباخرة أدمجت في إطار برنامج تجديد أسطول الشركة الوطنية لنقل البحري للمسافرين لتعزيز قدراتها لنقل المسافرين بين أوروبا والجزائر مما سيسمح بتقليص أو حتى الاستغناء عن استئجار السفن الأجنبية”، ليضيف أنه “تم استثمار 200 مليون دولار في مجال نقل المسافرين”.