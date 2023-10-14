-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وسائل إعلام مصرية : مصر تشترط فتح “معبر رفح” لإدخال المساعدات مقابل عبور الأجانب
رياضة

من بينها الجزائر.. مدرب المغرب يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار

عمر سلامي
  • 1232
  • 0
من بينها الجزائر.. مدرب المغرب يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار
أرشيف
وليد الركراكي

رشح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عدة منتخبات للتتويج بكأس إفريقيا التي ستقام مطلع العام القادم بكوت ديفوار.
وقال الركراكي في ندوة صحفية قبل المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام مضيفه كوت ديفوار: “المنتخب المغربي ليس مرشحا للتتويج بكأس أمم إفريقيا..هذه المنافسة كانت دوما صعبة على المغرب”.

وأضاف مدرب المنتخب المغربي: “عندما وصلنا آخر مرة إلى نصف النهائي، كنت لاعبا، وكان لدي شعر”.

وتابع: “أعتقد أن هناك منتخبات أحسن من المغرب على المستوى القاري، وبعد مرور سنة على المونديال، هناك العديد من المنتخبات التي تطورت كثيرا، مثل كوت ديفوار ومصر والجزائر ونيجيريا، والعديد من المنتخبات القوية التي لم تشارك في المونديال هي المرشحة للتتويج “.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. بن شيخة يكشف أسباب استقالته

بالفيديو.. بن شيخة يكشف أسباب استقالته

الصحافة المصرية تحذّر من قوة وشراسة “الخضر”

الصحافة المصرية تحذّر من قوة وشراسة “الخضر”

سليماني يعلن دعمه للفلسطينيين في محنتهم

سليماني يعلن دعمه للفلسطينيين في محنتهم

“سأكون سعيدا إذا التحق بنا ريان شرقي”

“سأكون سعيدا إذا التحق بنا ريان شرقي”

ماذا عن مُنافس “الخضر” إذا تأهّلوا للدور الثاني في كأس إفريقيا؟

ماذا عن مُنافس “الخضر” إذا تأهّلوا للدور الثاني في كأس إفريقيا؟

صحيفة بريطانية: مسلم أناتوف موهبة عالمية واعدة

صحيفة بريطانية: مسلم أناتوف موهبة عالمية واعدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد