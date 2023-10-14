من بينها الجزائر.. مدرب المغرب يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار

رشح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عدة منتخبات للتتويج بكأس إفريقيا التي ستقام مطلع العام القادم بكوت ديفوار.

وقال الركراكي في ندوة صحفية قبل المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام مضيفه كوت ديفوار: “المنتخب المغربي ليس مرشحا للتتويج بكأس أمم إفريقيا..هذه المنافسة كانت دوما صعبة على المغرب”.

وأضاف مدرب المنتخب المغربي: “عندما وصلنا آخر مرة إلى نصف النهائي، كنت لاعبا، وكان لدي شعر”.

وتابع: “أعتقد أن هناك منتخبات أحسن من المغرب على المستوى القاري، وبعد مرور سنة على المونديال، هناك العديد من المنتخبات التي تطورت كثيرا، مثل كوت ديفوار ومصر والجزائر ونيجيريا، والعديد من المنتخبات القوية التي لم تشارك في المونديال هي المرشحة للتتويج “.