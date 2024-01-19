من بينها “الكراكو” و”البرنوس”.. نحو حماية 5 منتجات حرفية من السرقة

تعتزم وزارة السياحة حماية خمسة منتجات حرفية من التقليد والسرقة خلال السنة الجارية وذلك في إطار البرنامج الوطني لحماية منتجات الصناعة التقليدية، حسب ما أعلنه المدير العام للصناعة التقليدية والحرف للوزارة، كمال الدين بوعام.

ويتعلق الأمر بـ “الموس البوسعادي” بالمسيلة و”البرنوس الوبري” لمسعد و”الحلي التقليدية لبني يني” بتيزي وزو واللباس التقليدي “الكاركو العاصمي” و”السرج التقليدية لبني يني” بتيزي وزو و”السرج التيارتي”

وقد تم خلال السنة الماضية حماية أربعة منتجات للصناعة التقليدية وهي النحاس القسنطيني وفخار بيدر (تلمسان) وزربية بابار (خنشلة) وزربية غرداية يضيف نفس المصدر.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الوطني لحماية منتجات الصناعة التقليدية وذلك تجسيدا لتوجهات سياسة الدولة لحماية هذه المنتجات”.

وفي هذا الإطار فإن وزارة السياحة تسعى إلى برمجة كل عام عدد من منتجات الصناعة التقليدية للوصول إلى غاية 2027 حماية حوالي 28 إلى 30 منتوجا حرفيا على المستوى الوطني بعلامة النوعية والأصالة مما يسمح مستقبلا بحمايتها دوليا، وفق ذات المسؤول.