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اقتصاد

من بينها تجميد إنتاج الفحم.. الفلاحة تتخذ 5 إجراءات استعجالية لمكافحة الحرائق    

الشروق أونلاين
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من بينها تجميد إنتاج الفحم.. الفلاحة تتخذ 5 إجراءات استعجالية لمكافحة الحرائق    

أعلنت وزارة الفلاحة عن اتخاذ عدة إجراءات استعجالية ووقائية، في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023.

وجاء في بيان للوزارة أنه “نظرا للظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة وفي إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023، تعلن الوزارة عن جملة من الإجراءات الاستعجالية والوقائية، وهذا ابتداء من 15 جوان الجاري”.

1- وضع كافة المتدخلين من محافظي وموظفي إدارة الغابات عبر الولايات وعلى كل المستويات في حالة تأهب قصوى، لتجنب أو مواجهة أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع على مدار 24/24.

2- تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها من طرف مصالح الغابات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية”.

3- تجميد إنتاج مادة الفحم لما تشكله من مخاطر اندلاع الحريق في الغابات.

4- تعزيز الحملات التحسيسية عبر كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة،والمرئية إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية.

5- الاتصال بالرقم الأخضر 70-10 للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات أو تهدد باندلاع نيران.

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