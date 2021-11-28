من بين أزيد من 50 متسابقة.. جزائرية تفتك جائزة دولية في مسابقة للقرآن الكريم

افتكت مقرئة جزائرية جائزة دولية في مسابقة للقرآن الكريم، وذلك من بين أزيد من 50 متسابقة من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وفازت صونيا بلعاطل، إبنة مدينة سطيف بالمرتبة الرابعة في مسابقة “الشيخة فاطمة بنت مبارك” الدولية للقرآن الكريم في طبعتها الخامسة بدبي.

وعاد المركز الأول بحسب ما أفادت صفحة الجائزة على تويتر إلى ندى محمد أحمد فتحي عبد اللطيف من مصر، فيما عاد المركز الثاني إلى رويدة قاسم محمد من الولايات المتحدة، والمركز الثالث إلى منى عبدي فاتار عبدي فرح من كينيا.

وسبق للمقرئة الجزائرية، التي درست بالمدرسة العليا للأساتذة بالعلمة، أن فازت بجوائز وطنية ودولية في الترتيل والحفظ والتفسير.

واختتمت، مساء السبت، فعاليات المسابقة، حيث أقيم حفل تكريم الفائزات بالمراتب العشر الأولى، وجميع المشاركات في المسابقة، اللواتي تنافسن على مدى 6 أيام وتقدمن للتلاوة أمام لجنة تحكيم دولية.

وتعد هذه المسابقة إحدى أكبر المسابقات القرآنية المخصصة للإناث في العالم الإسلامي، حيث شهدت هذه السنة مشاركة 50 دولة وجالية إسلامية عبر العالم.

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت كبار أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء من ذوي الخبرة الكبيرة بمجال تحكيم المسابقات القرآنية، وهم:

ـ الشيخ الدكتور علي محمد بن عطيف من المملكة العربية السعودية رئيساً للجنة.

ـ الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من دولة الإمارات نائباً لرئيس اللجنة.

وعضوية كل من:

ـ الشيخ عبدالله محمد الأنصاري من الإمارات.

ـ الشيخ محمود زكي محمود من مصر.

ـ الشيخ سيد عقيل حسين من إندونيسيا.

ـ الشيخ أحمد عبدالقيوم بن عبد رب النبي من باكستان.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير لجميع المشاركات في المسابقة.