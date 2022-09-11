من تجارة المخدرات لادعاء النبوة.. أبو الهول المصري يشعل “السوشيال ميديا”

أشعل “أبو الهول” المصري مواقع التواصل الاجتماعي بادعائه النبوة، خاصة وأن تقارير إخبارية قالت بأنه ألقي عليه القبض لتورطه في تجارة المخدرات.

وتداول نشطاء تدوينات لعنصر إجرامي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، كان قد نشرها عبر حسابه على فيسبوك، يدعي فيها أنه خاتم الأنبياء والمهدي المنتظر.

وقال البعض إنه ”بحكم أن أبو الهول كان تاجراً للمخدرات في السابق، فإن ادعاءاته لاتعدو أن تكون إحدى التاثيرات الجانبية للمخدرات التي كان على مايبدو يتعاطاها في السابق.”

وبحسب تفسيرات البعض الآخر فإن “إدعاء النبوة” عرض من أعراض بعض الأمراض النفسية التى يصاحبها ما يطلق عليه بـ “ضلالات العظمة”، حيث يعتقد المريض أن له مكانة وقدرات خاصة بشكل مخالف لقوانين العقل وبشكل يصعب فيه إقناعه بعكس ذلك”

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية لصحف مصرية فإنّ “أبا الهول كان موظّفًا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا شرقي مصر ثم ألقي القبض عليه لتورطه في تجارة المخدرات”.

وأضافت التقارير أنه قضى عقوبتين داخل السجن، قبل أن يتورط مجددا بادعاء النبوة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، محمود الشيمي: “إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الشخص، مضيفاً أنه سيتم التواصل مع الأجهزة المختصة لتوقيفه وتقديمه للعدالة”.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة ظهر العديد من الأشخاص المدعين للنبوة في المنطقة العربية.

القبض على مدعي النبوة في لبنان بتهمة تهديد الإعلاميين

ألقت السلطات اللبنانية، الثلاثاء 1 فيفري 2022، القبض على نشأت مجد النور، لاتهامه بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديد مجموعة من الإعلاميين.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مدعي النبوة في العاصمة بيروت، وتم إخضاعه للتحقيق بعدما أثار جدلا واسعا.

وتم توقيف نشات بناء على البلاغ المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والذي تأيد لاحقا ببلاغ من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية.

اللبناني مدعي النبوة يهاجم المستهزئين برسالته ويهدد مصر بالزلازل!

وكان اللبناني نشأت مجد النور، الذي ادعى النبوة، مؤخرا، وأثار ضجة واسعة، قد هاجم المستهزئين برسالته، وهدّد المصريين بالزلازل بعدما استبعدهم من “دينه الجديد”.

وقال نشأت في مقطع مصور مخاطبا المصريين أنهم إن لم يتغيروا فستبدأ في بلدهم العظيم الهزات كما حدث في قبرص ومناطق أخرى من العالم، ودعاهم إلى اعتماد الحمية النباتية في أقرب وقت.

وبرز نشأت في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك “كارمن شماس” بفيديو عبر صفحتها على فيسبوك، حيث قالت: “هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب”.

وأضافت: “لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام”.

وأعلن نشأت عن استبعاد المصريين من دينه ومنعهم دخول المجموعة التي أسسها عبر “فيسبوك” لنشر رسالته التي أسماها النورانية، بعد موجة السخرية التي طالته من قبلهم.

وقال في مقطع فيديو متداول مع المتنبئة الفلكية، كارمن شماس: “120 مليون مصري ما فيهم مستنير؟ هؤلاء المصاروة الي طلعوا سبوني مبارح هم ذاتهم أنتم الي حاربتم موسى وحاربتم يوسف وغيره..”.

وتعددت ادعاءات النبوة خلال السنوات الماضية، وهي ظاهرة تاريخية ليست وليدة اللحظة، عُرفت في مختلف الأزمنة والمجتمعات، كحال مسيلمة الكذاب وسجاع والأسود العنسي، وغيرهم ممن حاولوا ترويج مزاعمهم بأنهم أنبياء.

وبحسب صحيفة الوطن فقد برزت العديد من أسماء مدعين النبوة من الجنسين، مثل:

صلاح بريقع

زعم طبيب النساء والتوليد، أنه نبي يحمل رسالة من السماء، والتف حوله مجموعة من الداعمين، وسرعان ما ألقت قوات الأمن القبض عليه، عام 1983 واتهم بازدراء الأديان، وشطب اسمه من نقابة الأطباء، وكان «بريقع» يطلق على مريديه لقب الملوك، ومن لم يتبعه من البشر أطلق عليهم اسم الصعاليك.

موسى هلالي

وفي وقت سابق ظهر الشخص الذي قال إن اسمه موسى هلالي، جزائري الجنسية، في مقطع فيديو ليستشهد بالآية الكريمة «كنتم خير أمة أخرجت للناس»، وزعم أنه نبيّ مرسل من الله، ودعا الناس للخروج إلى الشوارع للتظاهر، مضيفًا أن فوائد ما فعله الجزائريون ستعود على كل شعوب العالم وكل المستضعفين.

يونس مؤنس

وفي بداية عام 2016 ظهر شخص يدعى “يونس مؤنس” يدّعى أنه نبي، وأنه المهدي المنتظر، وذلك خلال استضافته في وسائل إعلام، وزعم بأنه يتفاعل مع كل شىء يحدث الآن على المستويين المحلي والدولي.

وأكمل مؤنس مزاعمه قائلا إن العالم يتغير، وأنه يتواصل مع أذرع الماسونية العالمية منذ عام 2007، وأنه صاحب مشروع الشرق الأوسط الكبير، واسمه الحقيقى الشرق الأقصى الكبير.

الشيخة منال

ولم يقتصر ادعاء النبوة على الرجال؛ حيث ذاع صيت الشيخة منال وهي سيدة مصرية أطلق عليها «سجّاع العصر»، ادعت في تسعينيات القرن الماضي، أن لديها قدرة على شفاء الأمراض وممارسة السحر والشعوذة.

وادعت السيدة، التي واجهت السجن عام 1999، هي ومجموعة من أتباعها، أن بيتها هو مسجد الرسول والصحابة، وأن الملائكة والصحابة يتجلون لها، ويتسامرون معها، مستمدة ادعاءاتها من الشريعة الإسلامية.

أخصائيون: المدعون للنبوة مضطربون عقليا

ويقول المختصون في علم النفس أن الشخصيات مدعية النبوة، مصابة بالفصام، وهي ظاهرة نراها بين الحين والآخر في المجتمع، وأكدوا بأنها تشخص كاضطراب نفسي، يعود إلى رؤية المريض ضلالات.

ويؤمن هؤلاء الأشخاص بسبب إضطراباتهم العقلية بأفكار متعددة ليست منطقية، بوصف أنفسهم بما يخالف الواقع، وأنهم يمتلكون قوة خارقة أو استثنائية، أو موهبة متفردة، بخلاف الواقع، ويهيئ لهم جنون العظمة أنهم رسل من السماء.