من تسبب بمقتل الأميرة ديانا؟.. هكذا أجاب الذكاء الاصطناعي!

أجاب الذكاء الاصطناعي على سؤال طرحه أحد مستخدمي تيك توك حول المتسبب بمقتل الأميرة ديانا، التي غادرت عالمنا في حادث سيارة في 31 أوت 1997 بباريس حينما كانت برفقة صديقها المصري عماد الفايد.

وبحسب ما ذكرت تقارير إخبارية فإن الذكاء الاصطناعي وبدلا من أن يشرح بكلمات، تفيد أن الحادث الذي قتل الأميرة ديانا بعمر 36 عاما، وصديقها، كان “قضاء وقدرا” كما هو معروف، رد ببث 3 صور.

ونشر موقع مجلة Fórum البرازيلية الصور التي أجاب بها روبوت الدردشة على مقتل ديانا، حيث تعود واحدة لشبيه ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أو ربما بأبيه الراحل الأمير فيليب، والثانية لامرأة قد تكون الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما الثالثة لسيارة محطمة، إشارة للتي كانت تقل الأميرة والفايد حين اصطدمت بعمود أسفل جسر Alma وسط العاصمة الفرنسية.

وقال موقع العربية نت إن الصور لا تشفي غليل الفضوليين ولا تقدم نظرية واضحة وشافية وافية، إلا أن الرد في حد ذاته بصورتين لشخصيتين ملكيتين، قد يوحي بأن “المسؤول ظاهريا” على الأقل، هو غير المكرر تقليديا منذ الحادث، وفقا لما استنتجه موقع Infobae الإخباري الأرجنتيني.

وأحدث الفيديو عن إجابة “الذكاء الاصطناعي” صدى واسعا، حيث حظي بأزيد من مليوني مشاهدة عبر العالم، مع أن مدته 19 ثانية فقط.

يقول التيكتوكر Raúl Gutiérrez في الفيديو بالإسبانية: “سألت الذكاء الاصطناعي عمن يقف وراء موت الأميرة ديانا، فصنع هذه الصور”، تاركا للمشاهد تحليل الإجابة المصورة بنفسه.