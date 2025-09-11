من تكون الصيدلانية الجزائرية التي عُينت على رأس “فايزر” بشمال أفريقيا؟

اختارت شركة فايزر العالمية، مؤخرا، صيدلانية جزائرية لقيادة أعمالها في شمال أفريقيا، ما دفع كثيرين للتساؤل عن قصة نجاحها ومسارها الأكاديمي والمهني الذي فتح أمامها أبواب القيادة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد كتبت “وردية جودجاي” مسيرة مهنية ملهمة بدأت من قاعات كلية الصيدلة بالجزائر وانتهت برئاسة “فايزر” في شمال أفريقيا، أين تتولى الإشراف على عمليات الشركة في واحدة من أهم الأسواق الإقليمية.

وردية جودجاي تعمل في شركة فايزر منذ عام 2010، وقد شغلت مناصب متعدّدة مع مرور السنوات، من التسويق، إدارة العلامات التجارية، والتوجيه في فئات العلاج المختلفة.

قبل التعيين الأخير، كانت تدير أنشطة اللقاحات والعلاج بالأورام (Oncology) لبلدان الخليج، وقد أظهرت قيادة قوية وقدرة استراتيجية في تلك المسؤوليات.

لديها خبرة تفوق 17 سنة في صناعة الأدوية، تغطي عدة مجالات مثل الأورام، الأمراض النادرة، اللقاحات، والطب الباطني.

من الناحية الأكاديمية، هي حاصلة على ليسانس في العلوم، بالإضافة إلى شهادة تنفيذية في قيادة النمو الاستراتيجي.

كما ورد أن لديها إنجازات في مجال التنوع والمساواة والشمولية داخل فايزر، من خلال مشاركات في مجالس عمل متخصصة لتلك القيم.

نجاحها وتفانيها فتحا أمامها أبواب القيادة، لتصبح نموذجًا جزائريًا مشرفًا في قطاع الصحة العالمي.

وفي أول تعليق لها بعد التعيين، قالت: “هدفي هو الاستفادة من ابتكارات فايزر العالمية وخبرتها المحلية لتحسين وصول المرضى في شمال أفريقيا إلى العلاجات التي تغيّر حياتهم”.