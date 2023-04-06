من تكون الضابطة الشقراء التي حضرت محاكمة ترامب وأثارت الجدل؟

سلّطت مواقع إخبارية وبعض الصفحات الضوء على ضابطة شقراء حضرت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأثارت جدلا واسعا عبر الشبكات.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حازت ضابطة من الشرطة الأمريكية كانت حاضرة خلال محاكمة ترامب، في نيويورك، الثلاثاء، على اهتمام الكثيرين، ممن تساءلوا عن علاقتها بالممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي كانت طرفا في القضية، لوجه الشبه بينهما.

وكتبت إحدى الصحف خبرا بعنوان: “هل هذه ستورمي دانيلز؟” لافتة إلى إثارة التفاعل في الإنترنت بسبب الشرطية الشقراء التي شوهدت خلال محاكمة ترامب.

وأضافت: “يمكن للضابطة الموجودة على اليسار المثول بمحكمة ترامب وأن تكبل يديه في أي وقت تريده”، فيما قال آخر: “في قضية اتهام ترمب، تركز وسائل الإعلام العادية على القضية.. فوكس فايك نيوز، تركز على الشرطية الشقراء”.

هذا وأفاد مدعي عام مانهاتن ألفين براغ بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترمب 34 تهمة لأنه “رتب” سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي بيان، قال ألفين براغ إن “بوابا في برج ترمب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سريّة تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق”.

هذا وأصر ألفين براغ، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، على أنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة.

بعد خطاب ناري من منتجعه في بمار لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مساء الثلاثاء، جدد الرئيس السابق، انتقاداته لتسييس القضاء.

واعتبر في تعليق عبر منصته “سوشيل تروث”، الأربعاء، أن ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده البلاد من قبل.

وكان الرئيس السابق انتقد بشدة، خلال خطابه أمس، المدعي العام في نيويورك، ألفين براغ، الذي وجه اتهامات جنائية ضده، في سابقة هي الأولى من نوعها.

كما زعم أن هدف تلك القضية عرقلة مساره نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

انتصار قانوني لترمب.. تغريم الممثلة الإباحية 122 ألف دولار

بعد ساعات من تقديمه للمحاكمة في مانهاتن، أمرت محكمة الاستئناف الأميركية في كاليفورنيا، الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بدفع رسوم قانونية للرئيس السابق دونالد ترمب بقيمة 122 ألف دولار نظير أتعاب محاماة في قضية تشهير خسرتها، ما اعتبره ترامب انتصاراً قانونياً.

وحقق الرئيس السابق هذا الانتصار ضد دانيلز بعد ساعات من إدانته في قاعة محكمة مانهاتن أمس الثلاثاء فيما يتعلق بدفع أموال لإسكات النجمة الإباحية خلال حملته الرئاسية عام 2016.

فقد أمرت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أمس، دانيلز بدفع 121.972 دولاراً لترمب كرسوم قانونية ناجمة عن دعوى تشهير عام 2018 رفعتها ضده ورُفضت لاحقاً، تضاف إلى أكثر من 500 ألف دولار أخرى أمرتها المحكمة بدفعها، بحسب “نيويورك بوست”.

وفي هذا الشأن علق ترمب عبر حسابه في “تروث سوشيال” “منحتني محكمة الدائرة التاسعة للتو 122000 دولار”.

جذور القضية

وتعود القضية حين زعمت دانيلز أن رجلاً لم تذكر اسمه هددها، وطلب منها ترك ترمب وشأنه بعدما تحدثت في مقابلة مع مجلة “إن تاتش ماغازين” في 2011 عن علاقة تربطها بالملياردير الأميركي في عام 2006، رغم أن المجلة لم تنشر مقابلتها.

وفي عام 2018، اتهم ترمب دانيلز بالكذب بشأن “الرجل الذي لم تذكر اسمه” وتهديداته، واصفاً ما فعلته بالاحتيال مما دفع الأخيرة إلى مقاضاته.

في المقابل قضت الدائرة التاسعة بأن الرسوم التي طالب بها ترمب كانت “معقولة”، وفقاً لإيداع المحكمة.

وتبلغ قيمة الرسوم القانونية التي منحت لترمب أمس، والتي تبلغ قرابة 122 ألف دولار إضافة إلى 300 ألف دولار أمرت دانيلز بدفعها عند رفض الدعوى.

يشار إلى أن دانيلز قالت العام الماضي بعدما أيدت محكمة استئناف فيدرالية حكماً يقضي بضرورة دفع أتعاب المحاماة لترمب أنها تفضل الذهاب إلى السجن قبل أن تدفع فلساً واحداً، على حد تعبيرها.