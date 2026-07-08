من جبال الأنديز إلى الجزائر.. رحلة نجاح زراعة “الكينوا”

أشاد سفير جمهورية البيرو بالجزائر، خورخي إدواردو وارست كالي، بنجاح الجزائر في توطين زراعة الكينوا وتكييفها مع الظروف المناخية المحلية، معتبرا أن هذه التجربة تمثل نموذجا رائدا يعكس كفاءة الباحثين الجزائريين ويفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون العلمي والزراعي بين البلدين.

وأكد السفير، خلال زيارته إلى معهد العلوم الفلاحية بجامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، أن النتائج المحققة في مجال زراعة الكينوا بالجزائر تشكل قاعدة صلبة لإقامة شراكات مستقبلية مع المؤسسات البحثية في البيرو، تشمل تبادل الخبرات والتكوين وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المحصول ذي القيمة الغذائية والاقتصادية العالية.

وأوضح الدبلوماسي البيروفي أن نجاح الباحثين الجزائريين في تكييف الكينوا، التي يعود أصلها إلى منطقة جبال الأنديز بالبيرو، مع البيئة المحلية، يمثل إنجازا علميا مهما، داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث العلمي وتطوير هذه الشعبة الواعدة.

وجاءت تصريحات سفير البيرو على هامش فعاليات الطبعة الثامنة لليوم العالمي للكينوا، المنظمة تحت شعار “الكينوا: منظومة زراعية وغذائية واعدة في الجزائر”، من طرف جامعة جيلالي ليابس، ممثلة في معهد العلوم الفلاحية، تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وإشراف والي ولاية سيدي بلعباس.

وشهدت التظاهرة افتتاح معرض ضم منتجات مشتقة من الكينوا، وملصقات علمية، ونتائج مشاريع بحثية، إضافة إلى أجنحة المؤسسات والهيئات الشريكة والفاعلين في القطاع الفلاحي، حيث تم تقديم عروض حول الخصائص الزراعية والغذائية لهذا المحصول وآفاق تطوير زراعته في الجزائر، فضلا عن دوره في دعم الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد والي سيدي بلعباس، خلال افتتاح الفعاليات، أن احتضان الولاية لهذا الحدث العلمي الدولي يعكس المكانة التي أصبحت تتبوؤها كقطب جامعي وبحثي في مجال العلوم الفلاحية، كما يبرز الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتشجيع البحث العلمي وتثمين الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي وترقية الإنتاج الفلاحي الوطني وفق مقاربة علمية مبتكرة ومستدامة.

كما عرفت الأشغال تقديم مداخلات علمية متخصصة من طرف خبراء ومختصين تناولت واقع وآفاق زراعة الكينوا في الجزائر، وقيمتها الغذائية ودورها في التغذية الصحية، إلى جانب عرض شهادات وتجارب ناجحة لمنتجي الكينوا من الجزائر وتونس.

واختتمت فعاليات الطبعة الثامنة لليوم العالمي للكينوا بتلاوة توصيات تهدف إلى ترقية هذه الشعبة الاستراتيجية وتطويرها، وتعزيز برامج البحث والابتكار وتوسيع مجالات التعاون بما يرفع مساهمة الكينوا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية المستدامة.