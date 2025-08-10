من جديد..  “يحي السنوار” يُثير جنون وزير دفاع الكيان الصهيوني   

كشف وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس، عن صدمته بسبب انتشار اسم “يحي” في أوروبا واصفا ذلك بالانحدار العميق.

وقال وزير الدفاع الصهيوني: “إن قرار تسمية طفل ألماني باسم يحيى السنوار، وانتشار اسمه بين المسلمين في بريطانيا منذ 7 أكتوبر، ظاهرة صادمة تظهر عمق الانحدار الذي وصلت إليه أجزاء من أوروبا”.

وأضاف أن “ظاهرة تسمية يحيى، تثبت مرة أخرى أننا يجب أن نكون أقوياء ومتحدين ونقاتل معا حتى هزيمة منظمة حماس في غزة”.

ويبدو أن القائد الشهيد يحي السنوار لا يزال يُرعب الكيان الصهيوني “حيا وميتا”، فمجرد إطلاق تسمية “يحي” على مولود جديد في بلاد بعيدة زعزع الكيان وجعل مسؤوليه يتبادلون التصريحات النارية ويبدون مخاوفهم من ظهور “يحي” جديد قد يعيد ربط سلسلة الرعب يوما ما.

بل أكثر من ذلك فزادت وقاحتهم إلى حد مهاجمة دول أوروبية لسماحها بتداول الاسم الذي يحمله أبناء الجاليات العربية والمسلمة في القارة العجوز.

وكان اسم رئيس المكتب السياسي الراحل لحركة حماس، يحيى السنوار، قد أثار جدلا واسعا في ألمانيا بداية شهر أوت الجاري بعد ظهوره على لوحة استقبال المواليد الجدد في مستشفى جامعة لايبزيغ.