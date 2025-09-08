من حلق الشعر إلى ارتداء الحجاب.. ابنة فنان شهير تطلب الثبات

أعلنت ابنة الفنان المصري الشهير شريف منير عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ارتدائها الحجاب وطلبت من متابعيها أن يدعو لها بالثبات على هذا الطريق.

ونشرت أسماء صورها بالحجاب، وعلقت: “الحمد لله، لم يكن لدي خمار، لدي هذه القطعة فقط، وطقم واحد لكنه يليق بهذه الخطوة، لكن كنت أشعر في داخلي أن هذا ما يجب أن أفعله”.

وتابعت: “الحجاب ليس مجرد لباس، لكنه قرار من القلب، عهد بيني وبين الله، وراحة لا توصف”، وسألت أسماء الشريف متابعيها بالدعاء لها بالثبات”، مشيرة إلى أنها في حاجة إلى أماكن تبيع الملابس التي تساعدها على هذه المرحلة.

كما قامت أسماء شريف منير بحذف جميع صورها بدون حجاب، عبر منصة إنستغرام، واحتفظت بعدد قليل من الصور من بينها صور لابنتها، وصور سابقة لها بالحجاب.

ويُذكر أن هذه الإعلامية ومعدة البرامج ظهرت قبل أشهر وهي تحلق شعرها بماكينة حلاقة وهي في قمة السعادة والفخر، مما أثار جدلا ودهشة كبيرتين بين المتابعين.

كما أنها كشفت عن خبر زواجها، في 7 جوان الماضي، وعلقت: “أنا الحمد لله تزوجت، وهذا قرار جاء بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من أشياء كثيرة جدا تعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها”.