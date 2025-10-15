من روما.. الجزائر تؤكد انخراطها في الجهود العالمية للأمن الغذائي

شارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم الأربعاء، في أشغال منتدى الغذاء العالمي لعام 2025 والحوار الوزاري حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، المنعقدين بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما.

ويُعد المنتدى محطة دولية سنوية بارزة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه الأنظمة الغذائية العالمية في ظل التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية، إلى جانب السعي لضمان الأمن الغذائي المستدام.

وفي كلمته خلال الجلسة العامة، جدد الوزير التزام الجزائر بتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تطوير الإنتاج الفلاحي المستدام وتحسين سلاسل القيمة الزراعية والاستثمار في الفلاحة الصحراوية. كما أشار إلى انفتاح الجزائر على الاستثمارات الأجنبية عبر مشاريع استراتيجية ضخمة على غرار مشروع “بلدنا” و”مشروع بي.أف” بالشراكة مع الجانب الإيطالي، مؤكدًا أن الجزائر ترحب بجميع المستثمرين الراغبين في استغلال الإمكانات الكبيرة التي يوفرها قطاع الفلاحة، خصوصًا في المناطق الجنوبية.

وأوضح الوزير أن القطاع يتجه اليوم نحو اعتماد التكنولوجيا الحديثة لرفع المردودية وتحسين استخدام الموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائية والطاقة، انسجامًا مع توجهات الحكومة في مجال التنمية الريفية وتشجيع الاستثمار الزراعي.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي وإدخال التكنولوجيات الحديثة لعصرنة القطاع الفلاحي، مبرزًا أن تحقيق الأمن الغذائي العالمي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول والمنظمات الفاعلة في هذا المجال.

وتعكس مشاركة الوزير في هذا الحدث الدولي حرص الجزائر على المساهمة الفعالة في الجهود العالمية لضمان الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية، وترسيخ مكانتها كشريك أساسي في مسار التنمية الزراعية المستدامة.