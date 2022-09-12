كشفت صحف بريطانية عن قيمة تيجان ومجوهرات الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وأجابت عن سؤال تردد كثيرا بعد وفاتها وهو من سيرثها؟

وقالت تقارير إخبارية إن الملكة الراحلة تمتلك واحدة من أروع مجموعات المجوهرات الخاصة في العالم. وحسب المعلومات فإن لديها ما يقرب من 50 تاجا فقط في مجموعتها الخاصة.

وحسب صحيفة “الإندبندنت” فهناك نوعان من المجموعات الملكية: جواهر التاج البريطاني التي يحتفظ بها الملك الحاكم كأمانة، ثم هناك المجموعة الشخصية للملكة.

تم تنسيق مجموعة الملكة الشخصية بشكل أساسي مع القطع التي ورثتها، أو تلك التي تم منحها من قبل أفراد العائلة، أو تلك التي اشترتها بنفسها.

ويعتقد أن غالبية التيجان الخاصة بالملكة هي من مجموعتها الخاصة. لذلك من الناحية النظرية، يمكنها منحها لمن تريد.

وقال المعلق الملكي جوش روم إنه “من المحتمل أنها سترغب في نقل أشياء من مجموعتها الخاصة إلى أحبائها”، مبينا أن “الجزء الأكبر من المجموعة سينتقل إلى تشارلز، مع كاميلا كملكة، ثم كيت. لكن من غير المعروف بالضبط أين ستذهب كل قطعة من مجموعة الملكة، ولكن يُفترض أنها نقلتها إلى أقرب أفراد عائلتها”.

ومن المحتمل أن يكون أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الأميرة آن وصوفي وكونتيسة ويسيكس وكيت ميدلتون والأميرة يوجيني والأميرة بياتريس وزارا تيندال من بين أفراد العائلة الذين ورثوا مجوهرات الملكة.

مبلغ خيالي.. صحيفة بريطانية تكشف قيمة مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية

وكانت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية قد كشفت في أحد تقاريرها الإخبارية شهر نوفمبر من العام 2021، عن قيمة مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الصحيفة إن ما عند ملكة بريطانيا “يعد من أكثر المجوهرات قيمة والتي يحوزها شخص واحد في العالم”، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة مجوهراتها وتيجانها، يقدر بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني أي ما يُعادل 4 مليارات دولار أمريكي.

وأوضحت أن “إليزابيث الثانية حصلت على الكثير منها كهدية من شخصيات ملكية وغيرها في العالم، وأغلى قطعة هي تاج (أورينتال سيركلت)، الذي يقدر ثمنه بنحو 6 ملايين جنيه ما يُعادل 8.3 مليون دولار أمريكي، والذي كان مملوكا في الأصل للملكة فكتوريا التي توفيت عام 1901″.

وقالت صوفي نايلور كبيرة مستشاري شركة “Diamonds77” في لندن، التي تعتبر من أكبر شركات المجوهرات في أوروبا: “تم تصميم هذا التاج في الأصل من قبل الأمير ألبرت للملكة فيكتوريا في العام 1853″، مضيفة أنه “تم ترصيع التصميم الأصلي بما يقدر بنحو 2600 ماسة في المجموع مع الأوبال المحفور في وسط زخارف زهرة اللوتس”.

وتابعت “نظرًا لارتباط أوبال بسوء الحظ والشؤم اختارت الملكة ألكسندرا تغيير الأحجار إلى الياقوت الأحمر البورمي في العام 1901، وهو التصميم الحالي، المستوحى من الطراز المعماري لأباطرة المغول وزهور اللوتس من جنوب آسيا، والتي ألهمت في نهاية المطاف اسم هذا التاج الشرقي”.

وذكرت الصحيفة أن “ثاني أغلى قطعة تمتلكها الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عامًا، هو (تاج الملكة ماري)، الذي تبلغ قيمه حوالي 5 ملايين جنيه ما يُعادل 7 ملايين دولار”.

وأوضحت نايلور أنه “تم تصميم وصنع هذا التاج في العام 1919، وقد أعيد تصميم الماس في التاج من قلادة ارتدتها الملكة ماري في الأصل يوم زفافها في العام 1893″، مشيرة إلى أن “الملكة إليزابيث اختارت ارتداءه في يوم زفافها من الأمير فيليب”.

وبينت أن التاج كُسر في صباح يوم الزفاف الملكي وتم نقله إلى ورشة المجوهرات، حيث قاموا بإصلاحه وإعادته في الوقت المناسب لوصول الملكة إلى دير وستمنستر، لإتمام مراسم الزفاف من فيليب، الذي توفي في شهر أفريل الماضي عن عمر ناهز 99 عاما.

الملكة إليزابيث ترفض لقب “عجوز العام”.. والسبب!

رفضت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عاما بأدب شرف حصولها على لقب (عجوز العام)، بحسب ما أفادت مجلة “أولدي”.

وقالت الملكة إنها لا تعتقد أنها تستوفي المعايير لقبولها، لأن الجائزة تمنح تكريما لإنجازات الجيل الأكبر سنا.

ونشرت المجلة، الثلاثاء 19 أكتوبر، رد الملكة على اقتراحها بأنها تقتفي أثر المتلقين السابقين للجائزة، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، والممثلة أوليفيا دي هافيلاند والفنان ديفيد هوكني.

وجاء في رسالة من مساعد السكرتير الخاص للملكة، توم لينغ بيكر “تعتقد جلالة الملكة أن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول (اللقب) وتأمل في أن تجد متلقيا أكثر جدارة”.

وأنهى بيكر الرسالة بعبارة “مع أحر تمنيات صاحبة الجلالة”.