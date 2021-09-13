من سيسرق المليون؟.. هكذا رد جورج قرداحي على منتقديه

بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان

رد جورج قرداحي، الأحد، على منتقديه ممن علقوا بالقول: “من حصة من سيربح المليون إلى حكومة من يسرق المليون” بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان.

وقال قرداحي جوابا على السؤال الذي طرحته إحدى الصحفيات وكان على دراية به: “أنا أريد من الإعلام أن يرد.. مناخ الإحباط ومناخ التكسير بضلوع هذا البلد لا بد أن نوقفه لا بد من إعطاء أمل للناس.. سنحاول صلنا للحضيض، جاءت حكومة أعطوها فرصة”.

وأضاف: “سمعت تعليقات مخزية هذا الشيء عيب لأن البلد خربان ولا بد من الوقوف به من جديد والإعلام سيساعدنا”.

بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان.. قرداحي يثير الجدل

أثار تعيين الرئاسة اللبنانية للإعلامي جورج قرداحي الذي عرف ببرنامج “من سيربح المليون” وزيرا للإعلام ضمن تشكيلة حكومتها الجديدة الكثير من الجدل .

ولم يمر تعيين قرداحي مرور الكرام، حيث انهالت التعليقات بين مساند وبين مندد وآخر ساخر ومتسائل عن من سيسرق المليون في الحكومة الجديدة.

واشتهر جورج قرداحي خلال مروره بكبريات المحطات العربية عبر برامج متنوعة حققت شهرة واسعة كان أبرزها “من سيربح المليون”، و”المسامح كريم”.

ولد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون قضاء كسروان في لبنان، في الأول من مايو 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته.

يتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتماما خاصا بدراسة ثقافة الأدب العربي وحصل على إجازة في العلوم السياسية.

بدا مسيرته الإعلامية خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة “لسان الحال” عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973 ليعمل مقدما للأخبار والبرامج السياسية.

انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو، حيث عمل فيها معدا ومقدما للبرامج الإذاعية السياسية واستمر في نشر الأخبار حوالي 12 عاما بين 1979 – 1991.

بعد ذلك انتقل جورج قرداحي للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير، وحقق بذلك شهرة واسعة ونجاحا كبيرين.

استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو ثم انتقل إلى إذاعة “MBC.FM” في لندن في عام 1994 .

وكانت الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي في العام 2000 حين انتقل للتلفزيون وبدأ برنامجه العربي الأشهر “من سيربح المليون”، وهو برنامج للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرضه مدة ثلاث سنوات ونال شهرة لا مثيل لها.