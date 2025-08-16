-- -- -- / -- -- --
من ضحايا حادث وادي الحراش.. “الفاف” تعزي في وفاة الحكم الفدرالي قاسمي

عمر سلامي
تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعازيه الخالصة، بعد تلقيه نبأ وفاة الحكم الفدرالي مروان قاسمي في الحادث المأساوي جراء سقوط حافلة نقل بوادي الحراش.

وجاء في رسالة التعزية: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفيدرالي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد”.

وتقدم رئيس “الفاف” بتعازيه إلى كافة أسرة التحكيم في الجزائر، راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

