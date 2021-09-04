“من طالبونا بالرحيل 10 أشخاص وسطيف يقطنها 2 مليون.. أغلبهم مقتنعون بعملنا”

عبد الحكيم سرار يرد على المطالبين برحيل الإدارة:

المناجير العام للنادي هشام باع سيارته من أجل جلب الألبسة من مصر للفريق

كشف الرئيس الحالي لمجلس إدارة نادي وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، أن المطالبين بالرحيل الفوري لإدارة النادي، لا يتعدى عددهم 10 أشخاص، في حين يتعدى عشاق النسر الأسود والأبيض أكثر من 2 مليون مناصر الذين أغلبهم مقتنعون بالعمل الذي تقوم به الإدارة، التي سيرت النادي بطريقة محترفة، مشيرا، أن الأصحاب الـ10، هدفهم من رحيل الإدارة ليس حبهم للفريق بل لتحقيق مكاسبهم الشخصية على حساب النادي.

وحسب “حكوم”، الذي أكد في تصريح صحفي، أن الإدارة الحالية، واجهت متاعب خلال تسير النادي، خاصة فيما تعلق بالجانب المالي، لكن، مع كل هذه المشاكل التي حاصرتهم من جميع الجوانب، إلى أن الفريق واصل في التألق وحصل على المرتبة الثانية في البطولة التي تخول له المشاركة في كأس رابطة أبطال إفريقيا، والدليل على ذالك، أن المناجير العام للنادي هشام بوعود باع سيارته من أجل جلب الألبسة من مصر للفريق.

وبخصوص الانتدابات وأموال تحويل اللاعبين إلى الفرق الأوروبية على غرار غشة حسام وعمورة، قال، سرار عبد الحكيم، إن الإدارة انتدبت 10 لاعبين وهذا بالتشاور مع “الكوتش ” نبيل الكوكي، مضيفا، أن المدرب، عقده مع الوفاق لا يزال ساري المفعول وهو باق في الوفاق وشروطه تقتصر على توفير الأجواء المريحة لخوض غمار المنافسة الإفريقية.

وفي سياق المشاكل التي تواجه الإدارة، تأسف رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار، على كلام بعض الأشخاص الذين أطلقوا إشاعات تفيد بأن مسؤولي الفريق نهبوا أموال النادي، وهم الذين يعلمون علم اليقين، بأن الوفاق لا يملك الأموال، والدليل على ذلك، أن الفريق خسر الموسم المنصرم 30 مليارا، خاصة خلال التنقلات في الرحلات الإفريقية، ويعلمون كذلك، أن أموال تحويل عمورة إلى النادي السويسري، لم تدخل لخزينة النادي، لكن، مع كل هذا، الفريق انتدب 10 لاعبين، وتسعى الإدارة لتسوية وضعية اللاعبين إلى غاية شهر جانفي حتى يتسنى للفريق تجسيد مشروع استقطاب الأموال من الشركات الممولة.