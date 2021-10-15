من عروض ازياء خريف شتاء 2021.. موضة المحجبات

موضة المحجبات.. 6 قطع تليق بخريفك الأنيق

خريف المحجبات سيكون كلاسيكيا بعيدا عن البهرجة الصيفية وألوان الكارنفال، الخامات دافئة ومريحة والموديلات تناسب كل الأعمار ولا تخدش الذوق العام.

قميص يبتسم للخريف

القميص الفضفاض قطعة خريفية لا غنى عنها فهي سهلة التنسيق مع أي سروال وحذاء سواء بكعب طويل أو قصير أو بحذاء رياضي..اختاري موديلا مبتكرا بياقة غريبة.

الستريت لوك

طلة الستريت المريحة تضم قطعتين عادة بنطلون مريح وسويتشورت طويل ما تحت الركبة.

العباية الأوفرسايز

إتجاه جديد في الموضة هو الأوفرسايز وهو لا يعني موضة الأحجام الكبيرة بل تقنية تظهر الطلة فضفاضة..الدارج هذا الموسم العباية الأوفرسايز الأنيقة والمحتشمة في آن واحد.

على أهبة الاستعداد..للنجاح

الكيمونو قد يكون اختيار موفقا بالنسبة لموسم الخريف خاصة إذا كان بلون النيود أو البيج الفاتح يلبس فوق سروال وقميص باللون الأسود وخمار من نفس اللون.

البحث عن الأكمام الضائعة

المعطف بدون أكمام سيعجبك لا محالة خاصة بشياكته الطاغية بلون القهوة الطازجة، يمكنك تنسيقه مع فستان طويل أو قميص وسروال توب وتنورة. الخمار من الساتان ليعطي الطلة فخامة وترفا.

سويت عباية

قطعة ستتخاطفها المراهقات وهي عبارة عن عباية فضفاضة لكن بقصة السويت شورت الرياضي… لون الموكا القريب من البني سيكون مبهرا عليك.

من عروض ازياء خريف شتاء 2021.. اللون الازرق بدرجاته..لون الدخول الرسمي

من الألوان التي تبعث على التفاؤل والسعادة بكل درجاته وهذا الموسم غلب الازرق على كل الألوان ودرجه المصصمون في كل عروضهم. الشروق العربي تجمع لكم كل .التصاميم الزرقاء بمختلف ستايلاتها

تنورة بلون السماء

التنورة الماكسي الزرقاء قطعة لا مناص منها في خريف 2021 اختاريها فضفاضة ونسقيها بقميص أبيض وحزام عريض لطلة غجرية.

فستان من فيروز

الفساتين الخريفية أتت فضفاضة أيضا هذا الموسم وبدرجات متنوعة من الازرق من الفيروزي إلى التيركواز المهم أنها محتشمة بأكمام منفوخة وبطيات.

الأزرق أصل الجينز

عند ذكر الأزرق أول ما يتبادر إلى الذهن قماش الجينز أو ما يعرف بالدنيم.. لطلة خريفية ناجحة تحتاجين إي سروال وسترة من الجينز وحذاء رياضي وتي شورت المهم حسن الإختيار.

بدلة عمل

البدلة حاضرة هذا الموسم من خلال درجات الأزرق الفاتحة و”الكولور بلوك” اي درجات الأزرق المختلفة..سروال عريض والبلايزر تحت الخصر والتي شورت الداخلي أو التوب حسب ما تجدنيه في الخزانة يمكن التنسيق بحذاء كعب قصير أو حذاء رياضي.

فستان أو عباية

من القطع التي قد تدخل قلبك بسرعة البرق الفستان العباية المحتشم بلون فاتح جدا يبزر جمال سحنتك الحنطية أو السمراء..التفاصيل مميزة في الجيوب العريضة وياقة كلودين

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