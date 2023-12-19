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رياضة

من فقر مدقع إلى نجم يلتفّ حوله 6 مستشارين!

الشروق الرياضي
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من فقر مدقع إلى نجم يلتفّ حوله 6 مستشارين!
ح.م

يملك اللاعب الدولي البرازيلي إندريك ستّة مُستشارين، رغم أنه يبلغ من العمر 17 سنة فقط.

ويرتبط المهاجم إندريك مع نادي بالميراس البرازيلي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. وفي نوفمبر الماضي خاض مقابلتَين بِرسم تصفيات كأس العالم 2026، وكانت مُرادفة لِبدايته مع منتخب البرازيل للأكابر.

ونقلت أحدث تقارير صحافة البرازيل عن إندريك، قوله إنه يمتلك ستّة مستشارين يشتغلون لِمصلحته شخصيا، مُمثّلين في: تقني له صلة بِجانب التدريبات، وطبيب مُختصّ في العلاج الطبيعي، وخبير إعلامي، وآخر في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي، وأخصّائي تغذية، وطبّاخ.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في ديسمبر 2022، قد سارعت إلى التفاوض مع نظيرتها في فريق بالميراس البرازيلي. وتوصّل الطرفان إلى إبرام صفقة انتقال اللاعب الفتي والواعد إندريك إلى “الميرنغي”، لكن في صيف 2024، ولِمدّة 3 مواسم، بِمبلغ 35 مليون أورو، ويرتفع الرّقم إلى 60 مليون أورو، بِاحتساب منح وامتيازات أخرى لها صلة بِمردود هذا المهاجم.

غير أن مسؤولي الريال وبالميراس ما زالوا ينتظرون ترسيم “الفيفا” للصفقة، الهيئة الدولية للعبة التي شدّدت مُؤخّرا في لوائحها بِخصوص انتقالات شبيهة (شراء العقد قبل نحو عامَين من جلبه).

وكان إندريك قد ساهم بِقوّة في إحراز فريقه بالميراس لقب بطولة البرازيل، التي انتهت في مطلع شهر ديسمبر الحالي. بعد أن سجّل 11 هدفا.

وتكون صفقة العملاق ريال مدريد وراء التمتّع بِتوظيف ستّة مستشارين دفعة واحدة، يلتفّون حول لاعب “غرّ”. لأن إندريك ينتمي إلى أسرة برازيلية فقيرة، وأبوه كان عاطلا عن العمل، قبل أن يعثر مُؤخّرا فقط (بعد رواج أخبار الصّفقة)، على وظيفة يحفظ بها كرامة أبنائه، مُمثّلة في عامل نظافة.

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