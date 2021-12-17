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الجزائر

من قمامة إلى كنز.. هكذا علق الأمريكيون على مشروع لشباب مخيمات الصحراويين

الشروق أونلاين
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من قمامة إلى كنز.. هكذا علق الأمريكيون على مشروع لشباب مخيمات الصحراويين
ح.م
جانب من زيارة المسؤولين الأمريكيين

أبدى مسؤولون أمريكيون انبهارهم من نجاح مشروع لشباب مخيمات الصحراويين ووصفوه أنه تحول من قمامة إلى كنز.  

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر صورا لزيارة مسؤولين أمريكيين لمركز إعادة تحويل البلاستيك في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

 وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن مشروع مركز إعادة تحويل البلاستيك غير طريقة تفكير سكان المخيم بخصوص البلاستيك، مشيرة إلى أنه تم تحقيق هذا المشروع التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بفضل دعم من الحكومتين الأمريكية والنرويجية.

وعبرت سفارة واشنطن عن نجاح المشروع بقولها “من قمامة إلى كنز!” وقالت أنه أثناء تواجدهم مع بعثة المتبرعين التابعة للأمم المتحدة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب من تندوف، زار المسؤولون الأمريكيون مركز إعادة تحويل  البلاستيك هذا، والذي غير طريقة تفكير سكان المخيم بخصوص البلاستيك: من النفايات إلى مادة جديدة يمكن تشكيلها بأي شكل يمكنهم تخيله”.

 ونشرت السفارة صورا تبرز نشاط المركز والذي حول البلاستيك إلى مقاعد حديقة.

 وقالت السفارة أن هذا المشروع التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أصبح ممكناً  بفضل دعم من الحكومتين الأمريكية والنرويجية.

كما تقدم المفوضية الدعم لمجموعة من البرامج للمساعدة في توفير المأوى والصرف الصحي والتوظيف للاجئين الصحراويين.

أول مزرعة للأسماك في العالم لفائدة اللاجئين الصحراويين بتندوف

وفي 9 سبتمبر 2019، شرع برنامج الأغذية العالمي في إنشاء أول مزرعة للأسماك بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتيندوف بدعم مالي من الخارجية الأمريكية يقدر بأكثر من نصف مليون دولار.

وحسب بيان لهذه الهيئة الأممية فإنه المشروع هو “أول مزرعة سمكية تقام في مخيم للاجئين في العالم، ويتوقع أن يصل إنتاجها السنوي إلى 21 ألف كيلوجرام من أسماك البلطي. ويتم تربية أسماك البلطي، وهي من الأسماك القادرة على تحمل درجات الحرارة العالية، على دورات مدتها ثمانية أشهر في عدة أحواض”.

وأوضح “وقد تم إنشاء المزرعة بالشراكة مع منظمة “مثلث الأجيال الإنسانية”، وهي منظمة فرنسية غير حكومية، وذلك بتمويل من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية. ويقوم البرنامج باختبار هذه التقنية منذ شهر فبراير/شباط الماضي وقام بتدريب فريق يضم 15 لاجئ”.

وحسب نفس المصدر”تعتبر هذه المزرعة السمكية إضافة ناجحة إلى وحدات الزراعة المائية ذات التكنولوجيا البسيطة التي يقدمها البرنامج في المخيمات منذ عامين، مما يتيح للاجئين فرصة زراعة علف طازج للماشية في سبعة أيام فقط.” وأضاف: “من الممكن تكرار هذه الحلول الغذائية في أي مكان من العالم لدعم الاحتياجات الغذائية للأسر المحتاجة التي تعيش في بيئات قاسية”.

وأكدت السفارة الأمريكية بالجزائر أن “مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن التبرع بمبلغ 560,000 دولار لدعم أول مزرعة سمكية في العالم في مخيم للاجئين بمدينة تندوف الجزائرية”.

وأشار إلى أن “أكثر من 170,000 لاجئ من الصحراء الغربية يعيشون في ظل ظروف قاسية منذ أكثر من أربعة عقود في مخيمات اللاجئين الصحراوية بالقرب من تندوف”.

وأضاف “إلى أنه في ظل نقص الوصول إلى الأغذية الطازجة يعتمد اللاجئون تماما على الحصص الغذائية الشهرية من طرف برنامج الاغدية العالمي للأمم المتحدة”.

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التعليقات
17
  • DZ

    اليوم يطالبون بصحراء غربية من المغرب بحجة أنهم سكانها الأصليون و غدا سيطالبون بصحراء أخرى شرقية ( ولاية تندوف و ما جاورها) من الجزائر بحجة أنهم أغلبية سكانها. ثم سيطالبون بتوحيد الصحراءين. الحقيقة أن حكامنا يلعبون بقنبلة موقوتة. يجب ارجاعهم بسرعة الى بلدهم المغرب و اعطائهم حكما ذاتيا فهم خطر كبير على الوحدة الترابية للجزائر. الى متى سيظل هؤلاء "اللاجئون" في الجزائر؟ هل سنقبل أن يطالب هؤلاء بالصحراء الشرقية أم تطالب مناطق أخرى في الجزائر بالاستقلال؟ مساعدات الدولة لهؤلاء يجب أن تعطى لمواطنينا المعوزين في صحرائنا من جانت الى تندوف و كم هم كثيرون.
    شكرا على النشر كاملا يا شروقنا.

    5
  • Moh

    وما اذا اعطيتم للشباب الجزائري في الصحراء ??!

    15
  • melo harmo

    اللجئين الصحراويين في تندوف لديهم ارضهم المغتصبة ولديهم البحر الاطلسي وليسوا بحاجة الى البرك المائية لتربية الاسماك ولديهم الاسماك في تلك المنطقة لتغطي العالم باسره وتصدر اسماكها الى كل الاقطار العالم فعلى الامم المتحدة الاسراع في تنفيد تقرير المصير للشعب الصحراوي ونيل استقلاله في اقرب الاجال عاش الشعب الصحراوي وعاشت الجمهوري الصحراوية وعاش الجيش الصحراوي وجبهة البوليزاريو

    0
  • عبد الكريم

    هل هذا المشروع درس جيدامن طرف خبراء جزائريين أم ترك الأمر للأمم المتحدة لتجعله حقل تجارب خاصة ونعرف أن الأحواض المائية تجل المناطق رطبة و بالتالي هل تؤثر أم لا على أشجار التمور و تصبح مرتعا للحشرات.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل من مجيب يقنعنا بما تقوم به هذه المنظمة في بلادنا و الحذر كل الحذر عن قتل أشجار النخيل في الصحراء لأنها هي التي تعوض البترول مستقبلا.

    2
  • xxxyyy

    مزرعة سمكية و و وحدات زراعية لعلف الماشية مهداةمن "المنظمات الإنسانية" الصحراويين أين؟في تندوف فهل الصحراء الغربية انتقلت من العيون و الدخلة و ... إلى تندوف؟فهل أصبحت تندوف هي غزة للصحراويين؟ فهذه المنظمات الإنسانية كان الأجدر بها أن تطالب بتحرير الصحراء الغربية بدل من هذه المكائد ضد الجزائر.

    -8
  • amine uran

    الى التعليق رقم واحد انكشف امرك يا المروكي
    اما عن هذه المزرعة للأسماك لفائدة اللاجئين الصحراويين بتندوف فهذه مبادرة جميلة من الامم المتحدة ونتمنى الاستقلال لاخواننا الصحراويين انشاء الله واقول للمراركة اذا كنتم رجال طالبو باراضيكم الحقيقية سبتة ومليلية وجزر الكناري اما الصحراء فلها سكانها وملككم صاحب الدجاجة يوجه اصابعه الا نحو الصحراء اما عن سبتة ومليلة جزر الكناري فهو خط احمر ممنوع الكلام عنهم

    -17
  • salah

    Du jamais vu, du jamais ouï. Un tel projet vise à fixer les sahraouis en Algérie, à les expatrier définitivement. Un coup de maître!

    7
  • Abounour

    170.000 لاجئ هههههه بدون تعليق

    19
  • حلاسة دريس

    هل نفهم أن الصحراويين "سمحوا" وتنازلوا على بلادهم للمخزن نهائيا أم ما معنى هذه المشاريع بالمخيمات وعلى أرض الجزائر ؟؟؟

    39
  • عبد الله

    ياجماعة هادي خطة و راهم حابين يعطوهم تندوف ردو بالكم أمريكا والصهاينة هادي لعبة قدرة يا أيها الشعب تفطنو أنها خدعة اناشدكم يا أهل تندوف تفطنو

    27
  • 7

    أعطوهم السلاح لنرى . كم سنطعمهم الى متى . تضررت الشعوب الثلاثة ( 100 مليون شخص ) من أجل أرض صنعها واحد . أليس منا رجل واحد رشيد .

    19
  • ELARABI AHMED

    مخيمات الصحراوين فى تندوف تحتوى على 170.000لاجئ +هدا المشروع يعنى أن المقام سيطول . نرجوا من الله أن يلهمهم الصبر والنسيان

    10
  • م محمد

    الله اعلم ماذا يدسون فيه من مواد كميائية,لهم مئات الاميل في المحيط تاكل منه كل العالم المتسلط على الثرواث و يعطوا هم الجفة , بمواد يعرفونها و مهلكة لانسان.

    4
  • ___/

    المروك غدي تحكموا الساخنة

    -26
  • Mohdz

    المحيط الأطلسي غالقينلهم عليه و دايرنلهم مزرعة أسماك في الصحراء الجزائرية و الله أمر مظحك , سياسة لهود . زعما بحوتة تسكتهم .

    38
  • عبقرينو

    السلام عليكم
    وأشباه المسلمين يأكلون ويشربون ويبذرون ويتكاثرون بل هم كالانعام بل هم اضل لا يلتفتون لأي مسلم يحتاج للمساعدة بل والأدهى والامر ينعتون كل مسلم لا ياتمر باوامرهم بالإرهابي
    كل نفس ذائقة الموت وعند الله سوف نختصم
    لله ذركم أيها الشعب الصحراوي المسلم الابي مهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق
    الصبر ...
    الصبر ...
    الصبر ...

    -12
  • محمد☪Mohamed

    نصف مليون $ ; نقدر نعيد التجربة لسكان الجنوب .
    استخدمت أسماك البلطي في كينيا لمكافحة البعوض الناقل لمرض الملاريا

    8

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