-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

من “لحية” الشعب “بخّر” للاعبين الأوغنديين!

علي بهلولي
  • 547
  • 0
من “لحية” الشعب “بخّر” للاعبين الأوغنديين!
ح.م
الرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الأوغندي موزس ماغوغو وزوجته رئيسة برلمان البلاد أنيتا أمونغ.

قدّم رئيس اتحاد أوغندا لِكرة القدم موزس ماغوغو منحة مالية تُقدّر بِنحو 178 مليون سنتيم، للاعبي منتخب بلاده.

وجاء هذا الدّعم المالي (الصّورة المُدرجة أدناه) بعد فوز أوغندا على بوتسوانا (1-0) الجمعة الماضية، وعشية مواجهة الجزائر هذا الإثنين، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العام 2026.

واللافت أن المنحة المالية كان مصدرها رئيسة برلمان أوغندا أنيتا أمونغ، وفقا لِأحدث بيان نشره اتحاد الكرة الأوغندي. الذي لم يُوضّح من أين اغترفت هذه المسؤولة السياسية المال المُشار إليه أعلاه.

والأكثر استغرابا هو أن أنيتا أمونغ هي زوجة رئيس اتحاد الكرة الأوغندي موزس ماغوغو!

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية قد أدرجت مُؤخّرا اسمَي موزس ماغوغو وزوجته أنيتا أمونغ، ضمن قائمة تضمّ عدّة مسؤولين من مناصب متباينة وبلدان شتّى عبر أرجاء المعمورة، يُمنع دخولهم إلى بلاد “العمّ سام”، بِتُهم تورّطهم في قضايا فساد.

ويُذكّر موزس ماغوغو وزوجته أنيتا أمونغ بِما يفعله فوزي لقجع بيدق محمد السّادس، حيث يغترف من ميزانية الشعب المغربي المطحون، لِشراء ذمم مسؤولي اتحادات الكرة الأفارقة، وتسمين الصحافيين والذباب الإلكتروني في بلاد مراكش، مستغلا منصبه الحكومي وزيرا منتدبا مكلّفا بِالميزانية.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو والصّور: ملعب مواجهة الجزائر والمُضيّف الأوغندي

بِالفيديو والصّور: ملعب مواجهة الجزائر والمُضيّف الأوغندي

رقم قياسي وطني جديد لخنوسي في رمي القرص

رقم قياسي وطني جديد لخنوسي في رمي القرص

“الخضر” أمام حتمية الفوز للبقاء في الصدارة

“الخضر” أمام حتمية الفوز للبقاء في الصدارة

بيتكوفيتش بين إنقاذ نفسه وتفادي تأزم الوضع أمام أوغندا

بيتكوفيتش بين إنقاذ نفسه وتفادي تأزم الوضع أمام أوغندا

نجم باريس سان جيرمان السابق يهاجم مبابي

نجم باريس سان جيرمان السابق يهاجم مبابي

بن ناصر احتياطيا وبراهيمي قائدا

بن ناصر احتياطيا وبراهيمي قائدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد