قدّم رئيس اتحاد أوغندا لِكرة القدم موزس ماغوغو منحة مالية تُقدّر بِنحو 178 مليون سنتيم، للاعبي منتخب بلاده.

وجاء هذا الدّعم المالي (الصّورة المُدرجة أدناه) بعد فوز أوغندا على بوتسوانا (1-0) الجمعة الماضية، وعشية مواجهة الجزائر هذا الإثنين، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العام 2026.

واللافت أن المنحة المالية كان مصدرها رئيسة برلمان أوغندا أنيتا أمونغ، وفقا لِأحدث بيان نشره اتحاد الكرة الأوغندي. الذي لم يُوضّح من أين اغترفت هذه المسؤولة السياسية المال المُشار إليه أعلاه.

والأكثر استغرابا هو أن أنيتا أمونغ هي زوجة رئيس اتحاد الكرة الأوغندي موزس ماغوغو!

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية قد أدرجت مُؤخّرا اسمَي موزس ماغوغو وزوجته أنيتا أمونغ، ضمن قائمة تضمّ عدّة مسؤولين من مناصب متباينة وبلدان شتّى عبر أرجاء المعمورة، يُمنع دخولهم إلى بلاد “العمّ سام”، بِتُهم تورّطهم في قضايا فساد.

ويُذكّر موزس ماغوغو وزوجته أنيتا أمونغ بِما يفعله فوزي لقجع بيدق محمد السّادس، حيث يغترف من ميزانية الشعب المغربي المطحون، لِشراء ذمم مسؤولي اتحادات الكرة الأفارقة، وتسمين الصحافيين والذباب الإلكتروني في بلاد مراكش، مستغلا منصبه الحكومي وزيرا منتدبا مكلّفا بِالميزانية.