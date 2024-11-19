من مخيم للاجئين إلى “ملكة جمال الكون”.. ما قصة أول محجبة في تاريخ المسابقة؟

شهدت النسخة الـ73 من مسابقة “ملكة جمال الكون” حدثا فريدا من نوعه، بمشاركة شابة صومالية مسلمة ومحجبة، تدعى خديجة عمر.

وشغلت المتسابقة التي حازت سابقا على لقب ملكة جمال الصومال، أنظار الكثيرين عبر العالم باعتبارها أول محجبة تظهر في المسابقة العالمية.

خديجة عمر، البالغة 23 عاما، وُلدت في مخيم للاجئين في كينيا، قبل أن تهاجر رفقة عائلتها إلى كندا عام 2010.

وفي عام 2022، ورد اسمها في قائمة أفضل 13 امرأة في مسابقة ملكة جمال العالم، وقد ترشحت للقب ملكة جمال الكون هذا العام بعدما ظفرت بلقب ملكة جمال الصومال.

وقال خديجة في منشور عبر حسابها على إنستغرام: “بالنسبة لي، كوني ملكة جمال الكون الصومالية لعام 2024 هو أكثر من مجرد لقب”.

وأضافت: “إنه منصة للدعوة لقضايا اجتماعية هامة. أريد أن أمثل النساء اللواتي قيل لهن إنهن لا ينتمين إلى هنا، وأريد أن أظهر أن الجمال يأتي بأشكال عديدة”.

لقب “ملكة جمال الكون 2024” من نصيب حسناء دنماركية لأول مرة!

وتُوجت حسناء دنماركية، تبلغ من العمر 21 عاماً، مساء السبت، بلقب “ملكة جمال الكون 2024″، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة مكسيكو.

وحازت فيكتوريا كيير ثيلفيغ، باللقب في النسخة الـ73 من المسابقة، حيث تغلبت في الجولة النهائية على ملكة جمال نيجيريا تشيديما أديتشينا.

وبفوزها أصبحت ثيلفيغ أول دنماركية تفوز بهذا اللقب في تاريخ المسابقة، أما لقب الوصيفة لثانية فعاد لملكة جمال المكسيك ماريا فرناندا بلتران وصيفة ثانية لثيلفيغ.

وقالت ثيلفيغ، وهي راقصة ورائدة أعمال في مجال العناية بالجمال ومدافعة عن الصحة العقلية ومحامية، إنها تطمح إلى “استخدام صوتها لصالح من لا يسمع صوتهم وأن تكون قوة من أجل الخير”.

وأضافت: “كنت أنتظر هذه اللحظة طوال حياتي”.