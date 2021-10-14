من ملعبَي الريال والأرسنال إلى ميدان البليدة

شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الاستفادة من رخصة إدارة ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، بعد أن منحته وزارة الشباب والرياضة إيّاها.

وهكذا اتّصلت “الفاف” بِشركة “ناتورال غراس” للاعتناء بِأرضية ملعب البليدة، تحضيرا لِمواجهة بوركينا فاسو. المُقرّر تنظيمها بِالميدان ذاته في الـ 14 من نوفمبر المقبل، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. كما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس.

وسبق للشركة المُشار إليها أعلاه، تهيئة وأيضا الاعتناء بِأرضيات ملاعب “5 جويلية 1962” والأولمبي الجديد بِوهران، وميدان براقي الذي مازال لم يُدشّن بعد.

ويقع مقرّ شركة “ناتورال غراس” بِالعاصمة الفرنسية باريس، وقد سبق لها تهيئة أرضيات ملاعب نوادي ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي، وغيرها من الفرق.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ولاعباه رياض محرز وإسلام سليماني مُؤخّرا، قد انتقدوا بِشدّة إدارة ملعب البليدة، بِسبب رداءة بساط ميدان “مصطفى شاكر” وعدم جدّية ترميمه، في مواجهتَي جيبوتي مطلع سبتمبر المنصرم والنيجر الجمعة الماضية.