من ميكانيك السّيارات إلى “الخضر” إلى الدرجة الإسبانية الرّابعة!
انتقل حارس المرمى الدولي الجزائري السابق عبد القادر صالحي إلى نادي برغانتينيوس، الذي ينتمي إلى بطولة إسبانيا للدرجة الرابعة.
وكان الحارس عبد القادر صالحي (29 سنة) يرتدي زيّ فريق مولودية الجزائر، منذ عام 2020.
وقالت إدارة نادي برغانتينيوس الإسباني في بيان لها، الإثنين، إن صالحي أمضى عقدا يدوم موسما واحدا.
𝗕𝗘𝗥𝗚𝗔𝗡𝗧𝗜𝗡̃𝗢𝗦 𝗙𝗖 | 𝘖𝘍𝘐𝘊𝘐𝘈𝘓
⚡️𝗡𝗢𝗩𝗔 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗥𝗣𝗢𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 ABDELKADER SALHI⚡️
▶️ Dámoslle a benvida a Abdelkader Sahil que se incorpora oficialmente nesta Temporada 22/23 ao Bergan! pic.twitter.com/sk8CXMYfct
— BERGANTIÑOS-E.F. LUIS CALVO SANZ (@BerganFC) June 20, 2022
وسبق لِعبد القادر صالحي أن خاض 3 مقابلات دولية مع المنتخب الوطني الجزائري، عامَي 2017 و2018 (ضد البرتغال في الصورة المُدرجة أدناه). بينما حرمته الإصابة في آخر لحظة من المشاركة مع الفريق الوطني آمال، في فعّاليات أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في صيف 2016. ورغم السماح له بِالحضور، إلّا أن الناخب الوطني بيير أندري شورمان عوّض صالحي بِالحارس أسامة متحزم.
وتوقّع مراقبون لِشأن البطولة الوطنية أن يذهب عبد القادر صالحي بعيدا في مشواره الرياضي، خاصة عندما كان يُمثّل ألوان فريق جمعية الشلف (المدينة حيث أبصر النور) بداية من عام 2013. وهناك مَن وصفه بِأنه امتداد للحرّاس السابقين لِنادي “صقور الونشريس”، على غرار الصادق العربي وسمير حجاوي (رحمه الله) والأزرق بن فيسة. لكن بدا وأن صالحي بعد ذلك لم ينجح في “تسيير” نشاطه الرياضي.
ويبقى عبد القادر صالحي يمتلك سرّ “انطفاء” شمعته، وهو الذي كاد يُزاول مهنة “ميكانيك السّيارات”، قبل أن يُفضّل الرّياضة الأكثر شعبية في العالم.