من ميناء سكيكدة.. تصدير 10 آلاف طن من الإسمنت المعبأ إلى ليبيا

من ميناء سكيكدة.. تصدير 10 آلاف طن من الإسمنت المعبأ إلى ليبيا
شهدت المؤسسة المينائية لسكيكدة، عملية تصدير جديدة تمثلت في شحن 10.000 طن من الإسمنت المعبأ موجهة نحو الجمهورية الليبية، في إطار دعم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وحسب بيان للمؤسسة المينائية، جرت عملية الشحن أمس الإثنين على مستوى الرصيف رقم 12 بالميناء، حيث تم تحميل الشحنة على متن السفينة “Shadow Dania”، وسط تنظيم محكم يعكس كفاءة واحترافية الفرق العاملة بالمؤسسة المينائية.

وتبرز هذه العملية الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع التصدير عبر الموانئ الجزائرية، والتي تهدف إلى ترقية الصادرات الوطنية وتوسيع نطاقها نحو أسواق جديدة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما تعكس العملية الدور المحوري الذي يلعبه ميناء سكيكدة كمنصة لوجيستية استراتيجية في دعم التجارة الخارجية، من خلال تسهيل عمليات الشحن والتصدير في ظروف تنظيمية وتقنية محكمة، بما يعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الخارج.

